Une mi-temps qui a tout changé pour les Bleus

En perdant trop de ballons et en laissant les Espagnols avoir accès à sa raquette, l'Equipe de France a vécu une première période bien pénible à domicile. Les Bleus ont rejoint les vestiaires avec 16 points de retard. Il fallait en parler.

« On a mal commencé et à la mi-temps, on s'est dit les choses, on a parlé. On savait qu'il fallait montrer un autre visage. On a rien lâché », a dit Guerschon Yabusele dans les secondes qui ont suivi la victoire des Bleus.

Ce comeback trouve ses racines à la pause. Tous les joueurs l'ont confirmé. « On s'est dit à la mi-temps qu'au-delà de bien jouer au basket, on voulait montrer une bonne image. On ne montrait pas une bonne image, nos attitudes n'étaient pas bonnes. On s'est dit les choses dans les vestiaires », indique Matthew Strazel, qui a parlé d'une « victoire de caractère qui va nous servir pour la compétition ».

Bilal Coulibaly ajoute : « On s'est dit qu'on ressemblait pas à nous-mêmes, qu'on ne prenait pas de plaisir. Et on est meilleurs quand on prend du plaisir. On a profité, entre potes, et voilà. »

Quelle fut l'analyse du sélectionneur face à ces 20 premières minutes ratées ? « Pendant la mi-temps, on a d'abord analysé ce qu'on n'avait pas fait. Quand on ne joue pas avec l'intensité nécessaire, on n'est pas dans le rythme en attaque comme en défense », répond Freddy Fauthoux.

Guerschon Yabusele et sa bande vont passer un 15-5 à la fin pour renverser l'Espagne et signer une deuxième victoire de suite contre la Roja. « On ne peut pas perdre à Paris. L'ambiance elle était là au début, on devait faire en sorte qu'elle dure jusqu'à la fin. L'énergie au début ce n'était pas ça mais on a fait ce qu'on avait à faire. On s'est dit de faire des stops, de partager le ballon, de shooter quand on est seuls », conclut Sylvain Francisco.