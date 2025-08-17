Matchs
Dans une ambiance de playoffs, les Lynx dominent encore le Liberty

Publié le 17/08/2025 à 8:05

Pour la 3e fois cette saison, les Lynx prennent le dessus sur les championnes WNBA.

Portées par une Courtney Williams en feu, les Lynx ont confirmé leur suprématie actuelle sur la WNBA en s’imposant samedi à domicile face au Liberty (86-80). Tandis que Napheesa Collier continue de jouer les cheerleaders, Williams plante 26 points, son record de la saison. A ses côtés, Kayla McBride (17 points) a planté un tir primé décisif à 30 secondes de la fin.

Les Lynx (28-5), leaders de la ligue, enchaînent une sixième victoire consécutive et restent sur dix succès lors de leurs onze derniers matchs. Finalistes malheureuses face au Liberty lors des dernières Finales WNBA (perdues 3-2), elles ont depuis pris leur revanche avec trois victoires de rang contre les championnes en titre.

La différence aux lancers-francs agace…

Aux côtés de la paire Williams-McBride, Jessica Shepard a signé un double-double (17 points, 10 rebonds). Alanna Smith a également pesé (14 points, 7 rebonds, 4 contres). En face, Jonquel Jones a mené les New-Yorkaises avec 17 points, bien épaulée par Sabrina Ionescu (13 points, 10 passes). Si Marine Johannès (12 points) et Kennedy Burke (11 points) ont aussi contribué, la frustration était palpable côté Liberty : l’écart aux lancers francs a été flagrant (33 tentés pour le Lynx, contre seulement 8 pour New York). C'est le 2e plus gros différentiel entre deux formations cette saison.

« C’est frustrant, l’écart est insensé », a reconnu Burke. « Mais nous devons être plus agressives pour provoquer ces fautes. » Ionescu, de son côté, a insisté sur la progression collective malgré tout : « On continue de combler l’écart. C’est difficile de gagner en ne shootant que huit lancers contre une équipe aussi forte, mais on contrôle ce qu’on peut. »

Privé pour sa part de Breanna Stewart, le Liberty (21-13), toujours troisièmes, avait pourtant effacé un déficit de 15 points en première période pour brièvement prendre les devants au retour des vestiaires. Mais un dernier quart-temps mal maîtrisé, conclu par un 12-2 encaissé, a scellé leur sort.

Les deux équipes se retrouveront mardi au Barclays Center pour le dernier remake de la finale 2024.

/ 86 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Shepard 31 5/7 0/0 7/12 2 8 10 2 1 1 1 0 +14 17 22
B. Carleton 19 0/2 0/2 0/0 0 2 2 3 2 1 0 0 +8 0 4
A. Smith 35 6/11 0/2 2/2 3 4 7 2 3 1 3 4 -2 14 20
K. McBride 34 3/14 2/7 9/13 1 3 4 2 1 0 0 0 +1 17 8
C. Williams 35 10/18 3/6 3/4 0 5 5 5 2 0 3 0 +8 26 24
M. Kliundikova 14 1/4 1/1 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 3
N. Hiedeman 19 2/4 1/2 0/0 0 2 2 4 0 3 0 0 -4 5 12
D. Carrington 13 1/5 0/2 2/2 0 2 2 1 2 0 0 0 +5 4 3
28/65 7/22 23/33 6 27 33 20 12 7 7 4 86 96
/ 80 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Fiebich 32 3/8 1/3 0/0 3 4 7 4 4 1 1 0 -5 7 13
J. Jones 30 7/11 2/4 1/1 0 6 6 2 2 0 3 1 -5 17 19
E. Meesseman 28 4/8 2/3 0/0 0 3 3 3 5 1 0 1 -4 10 14
N. Cloud 28 4/8 0/2 2/2 0 4 4 6 5 1 1 0 -4 10 16
S. Ionescu 33 5/16 2/7 1/2 2 8 10 2 4 2 3 0 -6 13 12
S. Talbot 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
K. Burke 24 4/9 2/4 1/3 1 0 1 2 2 0 2 0 -6 11 5
M. Johannes 23 5/11 2/6 0/0 0 1 1 2 0 0 3 0 +2 12 6
32/71 11/29 5/8 6 26 32 21 22 5 13 2 80 85

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
