NBA 2K26 : plus réaliste que jamais et toujours aussi complet 

Chaque année, à la rentrée, on se demande ce que les développeurs de NBA 2K vont encore inventer… D'abord, il y a une grosse nouveauté côté plateforme : pour la première fois, la Nintendo Switch 2 accueillera une version équivalente à celle de la PS5, Xbox Series X|S et du PC. Fini les éditions au rabais : cette année, même en mode portable, on aura droit à l’expérience la plus complète de la franchise. Une évolution attendue depuis longtemps par les joueurs sur Switch, et qui ouvre un peu plus l’univers 2K à tous les supports.

Un gameplay retravaillé de fond en comble

Si NBA 2K26 suscite autant d’attente, c’est d’abord pour ses ajustements manette en main. Le moteur ProPlay, introduit avec NBA 2K24, passe la seconde. Toujours basé sur la captation de séquences issues de vrais matchs NBA, il permet d’intégrer des mouvements encore plus fluides, naturels et variés.

Ce sont surtout les animations du bas du corps qui ont été retravaillées : appuis, course, équilibre sur les tirs, déplacements défensifs… Résultat, chaque joueur a une gestuelle propre et reconnaissable. On ressent clairement la différence entre le shoot de Curry et celui (plus mécanique) d’un Haliburton, qui a d’ailleurs participé au développement en tant que consultant.

Les développeurs ont aussi retouché la jauge de tir, pour qu’elle colle mieux aux qualités du tireur, tout en laissant plus de liberté. Les finitions au cercle ont été élargies, les contres mieux calibrés, les rebonds plus lisibles. Bref, on est face à un jeu plus fluide, plus exigeant… mais toujours aussi fun à prendre en main.

Un MyPLAYER plus complet (et plus équilibré)

C’est souvent là que tout commence pour les fans : la création de son propre joueur. Cette année, le système de “build” a été repensé pour éviter les profils abusés qu’on voyait trop souvent dans les recs ou en ligne.

Il faudra désormais spécialiser son joueur dans un domaine (shoot, défense, rebond, création…), puis remplir des objectifs spécifiques pour progresser dans ce secteur. Le but ? Forcer les joueurs à faire des choix réalistes, et à construire un vrai rôle sur le terrain.

Autre nouveauté bienvenue : le glossaire d’animations, qui permet de mieux comprendre les moves associés à chaque profil. Et une fois votre joueur créé, une fiche type “Scouting Report” présentera ses forces et ses faiblesses — un clin d’œil malin au monde de la Draft.

Un scénario immersif pour Ma CARRIERE

Le mode Ma CARRIERE revient lui aussi avec du neuf. Cette année, le scénario s’intitule “Out of Bounds” et vous plonge dans les coulisses de la Draft, avant même qu’elle ne commence. Le joueur pourra soit laisser le processus suivre son cours, soit choisir sa franchise idéale. Une mécanique inédite, qui ajoute un peu de contrôle à cette étape souvent frustrante.

The City, le hub social et compétitif de la licence, a lui aussi été retravaillé. Plus dynamique, plus cohérent, avec davantage de quêtes et d’événements pour ceux qui aiment flâner entre deux matchs ou affronter d’autres joueurs dans la rue.

Tous les autres modes sont de retour

MyTEAM, MyNBA, The W : les autres modes n’ont pas été oubliés. On pourra toujours :

Monter une équipe de rêve dans MyTEAM, avec de nouvelles cartes et formats,

Gérer une franchise comme un GM dans MyNBA,

Ou explorer l’univers WNBA via The W, avec des scénarios enrichis.

Chaque mode bénéficie d’ajustements qui renforcent la profondeur et la durée de vie du jeu.

Préparez-vous à entrer dans l’arène

NBA 2K26 sortira officiellement le 5 septembre, mais pour ceux qui veulent prendre un peu d’avance, les éditions Superstar et Leave No Doubt permettront de commencer en accès anticipé dès le 29 août.

Précommandez dès maintenant pour débloquer l’accès anticipé