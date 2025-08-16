Programme du soir | Un France – Espagne de gala

Quarante-huit heures après la victoire de la France en Espagne, les deux nations se retrouvent à Paris, à l'AccorArena. C'est à suivre à 21h00 sur la Chaîne L'Equipe, et la salle sera pleine pour ce 4e match de préparation.

Une rencontre de gala puisque la Fédération Française de basket-ball va honorer Nicolas Batum et Nando de Colo et le club très fermé des joueurs à 200 sélections et plus. Ils sont huit, et sept seront sur le parquet : De Colo donc, mais aussi Hervé Dubuisson, Jacques Cachemire, Boris Diaw, Florent Pietrus, Jean-Michel Sénégal et Jacques Monclar. Seul Eric Beugnot manquera à l'appel.

Au-delà du résultat et de la montée en puissance des Bleus à 11 jours de l'Euro, on suivra de très près la compétition sur les postes extérieurs puisqu'après le forfait de Vincent Poirier, ils sont 13 pour 12 places, et Freddy Fauthoux avait évoqué le départ d'un meneur ou d'un arrière.