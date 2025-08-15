Des Bleus satisfaits, mais pas rassasiés après le succès en Espagne

Onze ans. Onze longues années de domination espagnole, du festival Pau Gasol à Lille lors de l'Euro 2015 à la finale de l'Euro 2022. “Ça faisait aussi longtemps ? C'est pas vrai…” en était tout surpris le capitaine Guerschon Yabusele à L'Equipe. Ca y est, l'équipe de France a retrouvé la victoire face à son grand rival, l'Espagne, jeudi, qui plus est de l'autre côté des Pyrénées. Ce succès 75-67, deux semaines avant l'Euro 2025, fut encore imparfait, parfois un peu décousu. Mais il ressemble déjà à une bonne nouvelle, même symbolique, avant la compétition.

Pour son troisième match de préparation, la France n'a pas encore réglé tous ses défauts, notamment en attaque. Le sélectionneur Freddy Fauthoux est encore dans une phase d'expérimentation avec son groupe en reconstruction. Cela n'a pas empêché les Bleus de mener presque toute la rencontre durant, face à un adversaire plus costaud que le Monténégro ou la Grande-Bretagne affrontés précédemment. “On apprend beaucoup de ce genre de matchs” a réagi Yabusele. “Nous avons réussi à être sérieux jusqu'à la fin et c'était important de prendre ce match, c'est bon pour la confiance.”

“De vraies bases de travail”

Le nouveau joueur des Knicks en est toutefois bien conscient, il reste “une grosse marge à combler avant d'arriver à l'Eurobasket“. “Je suis content de la victoire et il y a de vraies bases de travail pour le début de l'Euro” a noté Freddy Fauthoux à L'Equipe. L'Espagne s'est, certes, présentée sans Santi Aldama, ni Alberto Diaz, deux des leaders de la Roja. Mais les Bleus ont su bien limiter les joueurs de Sergio Scariolo, contraints à 22 balles perdues.

“On a un groupe très concentré, appliqué, qui met beaucoup d'agressivité” s'est réjoui Guerschon Yabusele. “On arrive à imposer notre jeu et c'est ça la clé.” “Ce soir, on a vu des vraies valeurs collectives défensives” abonde Freddy Fauthoux. “Laisser l'Espagne à moins de 70 points chez elle c'est une bonne performance. Mais on peut aussi beaucoup mieux faire. En défense, dans des choix de concentration. Mais surtout en attaque où on a pris des choix difficiles.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe de France de Basket (@equipedefrancebasket)

Comme depuis le début de la préparation, l'attaque française ne s'est pas franchement montré flamboyante d'adresse (5/29 à 3-points…) et a surtout compensé par sa force de frappe athlétique, à l'image des 14 lancers-francs tentés par Yabusele. En rodage, les vice-champions olympiques de Paris ont encore du liant à trouver, à mesure, que Fauthoux cherche les bonnes associations. Comme celles qui l'ont poussé à se passer de Nadir Hifi, Théo Maledon et Mam Jaiteh toute la première période… Avant d'être dans le cinq à la reprise du troisième quart-temps.

“C'était prévu, j'en avais parlé avec eux” a assuré le coach de la JL Bourg. “C'est trop dur de jouer à treize. Ce n'est pas facile pour eux, je le sais. Depuis trois matches on tente des combinaisons différentes, même si ça a été un peu plus hiérarchisé. J'aurais aimé qu'on marque plus, mais quand on aura pris le rythme, je suis persuadé que ça rentrera.”

Pas beaucoup plus avancé sur qui ira à Katowice

Bientôt confronté à l'heure du choix de son groupe de 12 joueurs qui participera à l'Euro, Fauthoux peut au moins se réjouir de l'implication de tout son effectif, même ceux cantonnés à un rôle plus limité. Hifi a pleinement rempli son rôle de joker sur une courte séquence (7 points, 2 passes, 3 interceptions en 13 minutes), quand Maledon ou Sylvain Francisco, de retour de blessure, ont su amener du rythme (respectivement 4 passes décisives en 13 minutes, et 5 passes en 10 minutes).

“Nous faire évoluer sur le parquet sur des petites périodes, moi et les autres qui sont en concurrence pour l'Euro, c'est aussi une manière de nous tester” confirme Francisco à L'Equipe. “Nous jouons tous beaucoup dans nos clubs respectifs. Il faut être capable de faire des choses différentes en sélection. rester prêt mentalement, positif, pour aider les gars. On a un groupe spécial, tout le monde est performant. Je donne tout, je ne veux pas avoir de regrets, que la décision soit positive ou négative au final.” “On a un vrai bon problème, c'est que tous les joueurs performent chacun leur tour” pouvait en sourire Freddy Fauthoux. “Au moins, peu importent ceux qui seront choisis, ils auront acquis de la confiance.”

Le match “retour” de ce France – Espagne samedi à Bercy pourrait être crucial pour sa composition définitive. Avec comme bonus non négligeable pour tout Bleu qui se respecte la possibilité de mettre à terre une deuxième fois le rival honni. “Il va falloir les retaper, chez nous, avec l'attente de notre public et l'excitation de jouer à Bercy” avance Guerschon Yabusele. “Pour l'Histoire, c'est toujours bien de gagner, mais ce sera encore mieux quand on gagnera sur des compétitions officielles” annonce la couleur Freddy Fauthoux. “C'est ce qui nous intéresse le plus.”