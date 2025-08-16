Nouveau coup d’arrêt pour le Fever face à Washington

Alors que le Fever arrivait à survivre sans Caitlin Clark, les blessures et fins de saison de Sydney Colson et Aari McDonald semblent avoir annihilé cette belle dynamique d’Indiana, preuve étant ce duel face aux Mystics.

À domicile, Indiana est solide pendant une grande partie de la première période puisque les joueuses de Stephanie White arrivent à prendre 13 points d’avance alors qu’il reste quatre minutes à jouer avant la mi-temps (40-27). Sauf que les Mystics recollent à cinq longueurs juste avant de rejoindre les vestiaires grâce à Sonia Citron qui inscrit 7 de ses 21 points lors des quatre minutes qui précèdent la fin de ce deuxième quart-temps.

Après la pause, Alysha Clark met cinq points de suite pour donner l’avantage aux Mystics, mais le Fever répond grâce à deux flèches à longue distance de Sophie Cunningham (8 points, 6 passes) et Damiris Dantas pour entamer le dernier acte en menant au score (64-62).

Le duo Boston – Mitchell n’a pas suffi …

Dans ce quatrième quart-temps, Kiki Iriafen (18 points, 12 rebonds) remet les deux équipes à égalité puis Sonia Citron se charge de creuser l’écart en faveur des Mystics. La rookie inscrit notamment un tir derrière l’arc qui donne neuf points d’avance à son équipe, mais le Fever tente de revenir par l’intermédiaire d’Aliyah Boston (20 points et 9 rebonds) et d’un tir à 3-points de Lexie Hull (81-76).

À six secondes du terme, Kelsey Mitchell (14 points, 9 passes) trouve Aliyah Boston pour ramener le Fever à deux longueurs. Sophie Cunningham est alors contrainte de commettre une faute sur Jade Melbourne, mais la joueuse de Washington ne tremble pas sur la ligne. Sur la dernière remise en jeu de la partie, Kelsey Mitchell profite d’un écran d’Aliyah Boston pour trouver un tir à 3-points grand ouvert, mais elle manque sa cible.

Ainsi, le Fever s’incline 84 à 88 et enchaîne une quatrième défaite en cinq matchs. Une défaite qui permet aux Valkyries de passer devant au classement. Indiana aura l’occasion de se relancer ce dimanche avec un duel face au Sun de l'entraîneur français Rachid Meziane.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.