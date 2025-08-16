A’ja Wilson a mis le Mercury à ses pieds

Duel du haut de tableau entre les Aces et le Mercury où, en cas de victoire, Las Vegas avait l’occasion de continuer à mettre la pression sur la quatrième place de Phoenix.

Au terme d'une première mi-temps où les Aces n'ont eu de cesse de courir derrière le score score malgré une A'ja Wilson qui affichait 20 points et 9 rebonds au moment de rejoindre les vestiaires, la situation s'inverse après la pause.

En effet, dès le début du troisième quart-temps, la MVP en titre récupère quatre lancers-francs grâce à des fautes de Monique Akoa Makani puis d’Alyssa Thomas pour donner aux Aces leur premier avantage de la rencontre (45-42). À l’inverse, du côté du Mercury, l’attaque s’enraye puisqu’il faut attendre plus de trois minutes pour voir la Française Monique Akoa Makani (8 points, 6 passes) inscrire les premiers points de Phoenix dans le jeu grâce à un tir derrière l’arc.

Un trou d’air dont profite Las Vegas pour prendre dix longueurs d’avance, ce qui est le plus gros écart du match à ce moment-là. Néanmoins, à la toute fin de ce troisième acte, le Mercury se réveille avec 11-2 conclu par un nouveau tir lointain de Monique Akoa Makani qui permet aux joueuses de Nate Tibbetts de revenir à un seul point juste avant le début du dernier quart-temps (60-59).

Le Mercury trop juste dans le money-time

Dès le début de celui-ci, Phoenix peut compter sur DeWanna Bonner puis sur Satou Sabally (26 points, 5 rebonds) pour reprendre les commandes de la partie. Dès lors, les deux équipes s’échangent les coups jusqu’à la fin du match. Alors qu’il reste moins de deux minutes à jouer, Kahleah Copper plante son troisième tir à 3-points de la soirée pour que le Mercury puisse revenir à deux longueurs. Cependant, Chelsea Gray (16 points, 9 passes) inscrit deux paniers à mi-distance de suite pour redonner un peu d’air à Las Vegas (84-79).

Encore une fois, Phoenix recolle au score grâce à Satou Sabally. Dans un premier temps, elle prend un rebond offensif sur la tête de Jewell Loyd pour inscrire deux nouveaux points puis elle distribue une passe décisive à Alyssa Thomas qui enfonce cette même Jewell Loyd. Si la franchise de l’Arizona est revenue à un point alors qu’il ne reste que 30 secondes à jouer, elle ne parvient pas à repasser devant pour arracher ce match.

Résultat, grâce à une A’ja Wilson immense à 30 points et 16 rebonds, bien épaulée par la paire Jackie Young (17 points, 7 rebonds) – Chelsea Gray, les Aces s’imposent 86 à 83 et enchaînent un sixième succès de rang. Une victoire qui permet à Las Vegas de revenir sur la quatrième place du Mercury et les joueuses de Becky Hammon auront l’occasion de passer devant en cas de victoire dimanche face aux Wings et donc de récupérer une position synonyme d’avantage du terrain en playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.