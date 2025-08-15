Calendrier NBA | Quelle équipe jouera le plus de back-to-back ?

Pour jauger si un calendrier est difficile, il y a bien sûr le nombre de “back-to-back“, mais ce n'est pas la seule donnée à prendre en compte. Il faut aussi recenser les jours de repos accumulés, ou encore la longueur des déplacements, ou même l'altitude de la salle.

Après la révélation du calendrier NBA 2025/26, voici les données et la NBA s'est vantée d'avoir diminué (de très peu) le nombre de back-to-back puisqu'ils passent de 14.9 en moyenne par équipe, à 14.4.

Back-to-back

16 — Denver Nuggets, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Charlotte Hornets, Sacramento Kings, Washington Wizards, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, Boston Celtics, Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks

15 — L.A. Clippers, Miami Heat, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Utah Jazz

14 — Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies, Orlando Magic

13 — Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers, Atlanta Hawks

Difficulté du calendrier

Pour déterminer quelle franchise possède le calendrier le plus difficile, ou à l'inverse le plus facile, Positive Residual a créé le SOS pour Strenght Of Schedule. A partir de données comme les déplacements, le niveau des adversaires, l'altitude ou encore le nombre de jours de repos, et bien sûr les back-to-back, un algorithme détermine le niveau de difficulté de calendrier. Jeudi soir, ESPN l'a cité en exemple.

Pour la saison à venir, voici les équipes qui possèdent les calendriers les plus difficiles :

Pelicans

Blazers

Suns

Warriors

Mavericks

A l'inverse, voici les équipes avec les calendriers les plus “faciles” :

Nuggets

Knicks

Hawks

Cavaliers

Bucks

Repos

Lorsqu'une équipe, qui a bénéficié d'un jour de repos, affronte une formation en back-to-back, elle possède évidemment un gros avantage, et ça occasionne parfois des mises au repos et des “blowout”.

Voici les formations qui profiteront le plus de fois d'un jour de repos de plus que leurs adversaires le soir d'un match.

14 – Sixers, Kings, Jazz

13 – Pistons, Raptors

…

7 – Hornets, Rockets, Grizzlies

A l'inverse, voici les formations qui seront moins avantagées avec le plus de fois un jour de moins de repos que leurs adversaires.

14 – Warriors

12 – Wizards, Sixers, Magic, Pistons, Nuggets, Wolves, Nets, Heat

…

6 – Bulls, Cavaliers, Bucks