Le rookie Alex Toohey va découvrir le vestiaire des Warriors

Drafté par les Suns en 52e position, Alex Toohey se retrouve désormais à Golden State, après avoir été inclus dans l'historique transfert à sept équipes autour de Kevin Durant. L'Australien n'arrive pas dans n'importe quelle franchise, il en est conscient puisqu'il a échangé avec deux anciens compatriotes, proches des Warriors.

Luc Longley déjà, qui a joué avec Steve Kerr aux Bulls dans les années 1990, puis Andrew Bogut, qui a remporté le titre en 2015 avec les Californiens. Les deux hommes sont aujourd'hui parmi les propriétaires des Sydney Kings, où Alex Toohey a évolué pendant deux ans.

« Les deux m'ont rapidement contacté. Luc m'a dit que Kerr était une des personnes les plus agréables qu'il a connues », raconte le rookie dans un long article d'ESPN. « Bogut m'a dit que j'allais adorer la ville, la franchise. »

Comprendre la mentalité de Stephen Curry

Après son expérience en Summer League, pour entrer tout doucement dans le grand bain, l'ailier a pu observer la différence avec les autres ligues. « L'aspect athlétique est clairement à un autre niveau, le rythme aussi. Je l'ai ressenti. On est épuisé après quelques minutes à faire des allers-retours », constate l'Australien.

L'avantage d'arriver aux Warriors, c'est aussi celui de pouvoir s'entraîner au quotidien avec de grands joueurs, à commencer par Stephen Curry. « Le shoot, c'est l'évidence », répond-il quand on lui demande ce qu'il veut apprendre auprès du meneur de jeu.

« Mais plus que ça : son calme. Un shooteur passe par des phases où ça rentre et d'autres où on manque des tirs. Il a des matches où il met 10 paniers de suite, d'autres où il est à 0/10. Je veux parler avec lui de cet état d'esprit, comment se préparer d'un match à l'autre, comment appréhender les équipes adverses, les schémas défensifs. »

Autre référence : Draymond Green. Que veut-il apprendre de l'ancien défenseur de l'année ? « Sa façon de boucher les trous. Il comble toutes les brèches. Il est toujours bien placé en défense », poursuit Alex Toohey. « Je veux lui parler de ce qu'il voit, des choix qu'il fait quand il faut aider ou non. »