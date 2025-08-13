NBA
Comme les U18, les Bleuets U16 crucifiés à la dernière seconde !

Publié le 13/08/2025 à 15:39

A la manière de l'équipe de France U18 battue en finale dans les derniers instants par l'Espagne, les U16 ont été sortis en quarts de finale de l'Euro sur un tir à 1,3 seconde du buzzer.

La joie de l'équipe d'Italie vainqueur au à la dernière seconde de la France lors de l'Euro U16

C'est le type de séries dont le basket français se serait volontiers passé. Dix jours seulement après la finale de l'Euro U18 et le crève-coeur subi par les Bleus, battus sur un tir lointain à 1,4 seconde de la fin, les U16 ont à leur tour subi un sort similaire mercredi. Le bourreau s'appelle cette fois l'Italie, vainqueur 76-73 sur un shoot à 3-points improbable. Le coup est rude, très rude même pour les tenants du titre, qui avaient réalisé jusque-là une démonstration durant le premier tour de la compétition.

Les deux équipes étaient à égalité à 73 partout quand le Transalpin Mario Machetti s'est défait du marquage d'Aaron Towo-Nansi d'un dribble dans le dos avant d'envoyer une prière derrière l'arc. Un rebond sur le planche et Machetti pouvait exulter, à 1,3 seconde de la fin et alors qu'il ne restait que 0,9 seconde sur l'horloge des 24 secondes. Machetti a fait très mal aux Tricolores avec ses 27 points, dont 5/10 à 3-points.

 

La France a bien tenté de répondre par son leader Nathan Soliman (21 points, 9 rebonds mercredi), en vain. La maladresse de loin, un des facteurs malheureusement décisif pour les Tricolores, auteurs d'un faiblard 5/22 derrière l'arc. Il leur faudra désormais vite relever la tête lors des matchs de classement pour garantir leur place à la Coupe du monde U17. Seule la 5e place leur assurerait d'être présents l'an prochain.

Par Loris Belin
