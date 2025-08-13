Comme les U18, les Bleuets U16 crucifiés à la dernière seconde !

C'est le type de séries dont le basket français se serait volontiers passé. Dix jours seulement après la finale de l'Euro U18 et le crève-coeur subi par les Bleus, battus sur un tir lointain à 1,4 seconde de la fin, les U16 ont à leur tour subi un sort similaire mercredi. Le bourreau s'appelle cette fois l'Italie, vainqueur 76-73 sur un shoot à 3-points improbable. Le coup est rude, très rude même pour les tenants du titre, qui avaient réalisé jusque-là une démonstration durant le premier tour de la compétition.

Les deux équipes étaient à égalité à 73 partout quand le Transalpin Mario Machetti s'est défait du marquage d'Aaron Towo-Nansi d'un dribble dans le dos avant d'envoyer une prière derrière l'arc. Un rebond sur le planche et Machetti pouvait exulter, à 1,3 seconde de la fin et alors qu'il ne restait que 0,9 seconde sur l'horloge des 24 secondes. Machetti a fait très mal aux Tricolores avec ses 27 points, dont 5/10 à 3-points.

La France a bien tenté de répondre par son leader Nathan Soliman (21 points, 9 rebonds mercredi), en vain. La maladresse de loin, un des facteurs malheureusement décisif pour les Tricolores, auteurs d'un faiblard 5/22 derrière l'arc. Il leur faudra désormais vite relever la tête lors des matchs de classement pour garantir leur place à la Coupe du monde U17. Seule la 5e place leur assurerait d'être présents l'an prochain.