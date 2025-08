Euro U18 | L’Espagne braque la France à la dernière seconde…

Certains crieront à la malédiction et d'autres crieront au vol, quand ils seront plusieurs à crier à la faute professionnelle. Toujours est-il que cette finale de l'EuroBasket U18 a accouché d'une victoire de l'Espagne face à la France (82-81), à l'issue d'un scénario complètement dingue et d'un « game-winner » à 1.4 seconde de la fin de Guillermo Del Pino.

Pour la première fois depuis 2022, la Roja récupère donc la médaille d'or européenne chez les moins de 18 ans, tandis que les Bleuets en restent privés depuis 2016 et doivent se contenter de l'argent. Comme il y a deux ans, en finale de la Coupe du monde U19, et c'était déjà contre les Espagnols.

Un « comeback » en 40 secondes

Cette fois-ci, les joueurs d'Élise Prodhomme pourront sans doute nourrir d'encore plus gros regrets que leurs aînés de 2023, eux qui menaient de… 8 points à 40 secondes de la fin. Ceci, à la faveur d'un super 3e quart-temps (25-14), après une première mi-temps équilibrée (39-39). Mais c'était avant que le héros du soir, Guillermo Del Pino, ne sorte de sa boîte pour signer un « money-time » de folie.

En comptant son 3-points de la victoire, notamment rendu possible par un écran bien appuyé (illégal ?) de Chiek Diallo sur Tom Audry, le meneur de l'Espagne aura planté… 9 de ses 23 points dans les 30 dernières secondes ! Un véritable coup de chaud, qui crucifie des Français qui se voyaient déjà soulever la coupe à Belgrade.

C'est en tout cas la sixième fois que les Espagnols, invaincus sur sept matchs, s'adjugent le titre européen dans la catégorie U18. Sans surprise, le MVP du tournoi se trouve dans leurs rangs et il s'agit de Ian Platteeuw (10 points, 6.9 rebonds et 3.4 passes). Les Bleuets voient, eux, Maxence Lemoine (14.6 points, 5.1 passes, 2.7 rebonds et 1.1 interception) les représenter dans le meilleur cinq de la compétition.

Crédit photo : FIBA.com