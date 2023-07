Tellement cruel pour les Bleuets… L’Espagne est championne du monde U19 après prolongation !

Le rêve est passé si près pour nos Bleuets… Comme en 2021, la France perd en finale du Mondial U19. Et comme en 2021, ça s’est joué à trois fois rien. Longtemps en tête en deuxième mi-temps, les coéquipiers de Zaccharie Perrin (14 points, 20 rebonds) s’inclinent 73-69 face à cette satanée Espagne, après prolongation.

Deux chiffres font très mal : les 28 balles perdues, et les 10 lancers-francs ratés. En clair, les Bleuets se sont (quasiment) battus tous seuls, et c’est évidemment terrible et frustrant.

Après une première mi-temps âpre et tendue marquée par les 3-points de Rodriguez (18 points) côté espagnol et l’agressivité de Melvin Ajinca (21 points) chez les Français, la France rejoint les vestiaires sur ce score improbable : 29-28 ! La faute aux maladresses essentiellement bleues, mais aussi à des défenses individuelles très agressives. La star de l’Espagne, et MVP de la compétition, Izan Almansa, est bien muselé.

Que de maladresses !

Au retour des vestiaires, même scénario avec des Bleus qui perdent ballon sur ballon, et des Espagnols qui n’en profitent pas. C’est finalement un dunk d’Alexandre Sarr, puis un contre suivi d’un panier de Perrin qui offrent un premier break à la France (39-34). L’Espagne reste au contact avec ses lancers et repasse même devant grâce à Gonzales (40-39). Tout est à refaire pour les Bleuets et c’est Perrin, immense au rebond et sous le cercle, qui redonne confiance aux Français. A dix minutes de la fin, la France est devant (43-41).

Le niveau de jeu augmente, et Fisher répond au 3-points de Rodriguez pour laisser les Français devant (47-46). Il reste sept minutes à jouer, et Perrin confirme sa domination dans la raquette avec le panier plus la faute (51-46). Il en est déjà à 20 rebonds, mais la France retombe dans ses travers. Une tentative de back-door tombe dans les mains de l’Espagne, qui recolle au score (53-52). Il reste quatre minutes à jouer.

La France rate deux balles de match

Moment choisi par Alexandre Bouzidi pour sortir un 3-points très compliqué en fin de possession (56-53). Et il est ensuite imité par Sarr, qui envoie un 3-points depuis le corner qui assomme l’Espagne, obligée de prendre un temps-mort (60-56). Le niveau de jeu devient incroyable, et les 3-points pleuvent des deux côtés (63-59). Et après la sortie pour cinq fautes de Perrin, c’est Rodriguez qui égalise avec un tir à six mètres dans le corner.

On pense au 3-points, mais c’est à 2-points. Egalité 63-63. Il reste 18 secondes avec la balle aux Bleuets. La dernier drive de Penda ne donne rien. Prolongation !

Et l’Espagne fait très mal avec un 3-points avec la planche pour attaquer les cinq minutes supplémentaires ! Derrière, les Bleus retombent dans leurs travers avec des balles perdues, et même des lancers ratés. A deux minutes de la fin, l’Espagne est devant (69-68).

Les deux dernières minutes sont étouffantes avec des tirs ratés, des rebonds mal assurés, et c’est aux lancers-francs que se joue cette finale. Le bras espagnol ne tremble pas (72-69) alors que les Bleus perdent encore des ballons. A l’arrivée, les Espagnols s’imposent 73-69, et les Bleuets regretteront longtemps ces balles perdues idiotes…

BOX-SCORE