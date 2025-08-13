Un match de présaison à Porto Rico, une première depuis 2006

Dans les années 1990 et encore en 2005 et 2006, Porto Rico était une destination possible pour des matches de présaison. Mais, depuis le Heat – Pistons du 10 octobre 2006, la NBA n'avait jamais remis les pieds là-bas. Jusqu'à cette année.

La ligue a en effet annoncé que, le 4 octobre prochain, le Heat et le Magic vont s'affronter au José Miguel Agrelot Coliseum de Porto Rico.

« Faire revenir la NBA dans notre île, après trois ans de travail, est un honneur », se réjouit Julio Cabral, le PDG de VRDG Entertainment, partenaire de la NBA. « Je suis fier d'avoir réussi ce prestigieux rendez-vous. C'est une opportunité pour renforcer notre relation avec la NBA », ajoute Carlos Arroyo, légende locale et ancien joueur NBA (à Orlando notamment), qui a participé à l’organisation de cette rencontre.

Pour la franchise d'Orlando, ce sera un premier voyage dans cette saison 2025/26. Le second étant programmé pour le 15 janvier 2026, à Berlin, pour affronter les Grizzlies. Trois jours plus tard, nouveau départ, pour Londres, pour une revanche face à Memphis.