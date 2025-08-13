Kyshawn George sélectionné pour la première fois avec le Canada

A défaut de ramener son armada, le Canada innove pour sa sélection qui disputera l'AmeriCup du 22 au 31 août prochain. Kyshawn George fait office de principale curiosité de la liste annoncée lundi par la fédération canadienne, qui s'appuie largement sur des joueurs évoluant hors NBA. Le joueur des Wizards évoluait jusqu'à il y a quelques mois pour la Suisse, avant de changer de nationalité sportive pour représenter le pays de son père.

Né à Monthey dans le Valais où évoluait son père Deon, George a été formé en Suisse jusqu'à ses 16 ans avant de rejoindre le centre de formation de l'Elan Chalon-sur-Saône. Il avait notamment disputé l'Euro U16 division B sous les couleurs de la confédération helvétique en 2019, avant que sa mère n'annonce en décembre dernier qu'il porterait désormais les couleurs du Canada. “Il a reçu récemment l'accord administratif de la FIBA pour jouer avec le Canada et nous avons échangé avec Swiss Basket à ce sujet” avait-elle expliqué au journal La Liberté le 16 décembre dernier. “C'est un choix sportif. Ce sont deux niveaux qui ne sont pas comparables. Et Kyshawn a envie de se confronter à la compétition la plus élevée possible.”

Pour sa première saison NBA, George a affiché quelques promesses avec les Wizards avec 8,7 points, 4,2 rebonds et 2,5 passes décisives en 26 minutes.

Un des entraîneurs personnels de Gilgeous-Alexander sur le banc

Cette Coupe des Amériques sera un premier pas dans le basket FIBA chez les professionnels, bien que le niveau soit encore loin de l'élite. Le Canada s'appuiera ainsi sur George et le joueur des Wolves Leonard Miller comme seuls représentants NBA. Loin des Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, R.J. Barrett, Dillon Brooks et autres Lu Dort vu lors des JO en 2024. “Ce groupe représente le meilleur du basket canadien, qui a fait ses preuves en NBA, FIBA, aux Jeux olympiques et dans les championnats européens” a assuré Rowan Barrett, père de R.J. et manager général de la sélection canadienne. “Il jouera un rôle crucial à mesure que nous nous construisons vers les Jeux de Los Angeles 2028.”

La sélection canadienne sera entraînée par Nathaniel Mitchell, un des coaches personnels de Shai Gilgeous-Alexander, avec qui il passe ses étés à travailler sur son jeu. Le nouveau sélectionneur de Team Canada, Gordon Herbert, ne pourra pas prendre ses fonctions avant 2026 pour des obligations contractuelles.