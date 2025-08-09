Team USA dévoile son effectif pour l’AmeriCup

Un an après avoir gagné la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris, Team USA va tenter de remporter l’AmeriCup qui se déroule du 22 au 31 août, dans la ville de Managua, au Nicaragua.

L’effectif de cette équipe américaine version 2025 a été dévoilé avec la présence de plusieurs anciens joueurs NBA dont Tyler Cavanaugh, Javonte Smart et Langston Galloway. À noter que l’ancien joueur des Pistons a été présent lors des 12 matchs de qualification à l’AmeriCup, et qu'il avait servi de “sparring partner” avant les Jeux olympiques de Paris.

En phase éliminatoire, les Américains avaient terminé à la première place avec un bilan de cinq victoires pour une seule défaite, face à Cuba (81-67).

Dans cette Team USA version 2025, on retrouve également Jerian Grant, vainqueur de l’EuroLeague avec le Panathinaikos en 2024.

L’effectif complet de Team USA pour l’AmeriCup

Zach Auguste

Robert Baker II

Tyler Cavanaugh

Jack Cooley

Jarell Eddie

Langston Galloway

Jerian Grant

Elijah Pemberton

Jahmi’us Ramsey

Cam Reynolds

Javonte Smart

Speedy Smith

Stephen Silas aux commandes

Ancien coach des Rockets, Stephen Silas aura la responsabilité de porter cette équipe vers la médaille d’or. Pour mener cette mission à bien, il sera accompagné d’un staff expérimenté avec Brad Jones, passé par le Memphis Hustle et assistant aux Grizzlies il y a deux ans, et Patrick Mutombo, assistant de Tuomas Iisalo à Memphis.

Team USA entamera sa préparation avec un camp d’entraînement à Miami du 12 au 18 août prochain avant de partir pour le Nicaragua et de jouer son premier match le 23 face aux Bahamas qui pourront compter sur l’ancien joueur des Clippers, Kai Jones.

Ensuite, les Américains compléteront cette phase de poules avec un duel face à l’Uruguay, le 24 août puis ils défieront le Brésil, deux jours plus tard.