Les Nuggets donnent sa chance à Kessler Edwards

C'est bien connu, les malheurs des uns font le bonheur des autres, et c'est ce qui arrivé la saison passée à Kessler Edwards. Alors que les intérieurs des Mavericks rejoignaient, un à un, l'infirmerie, l'ancien ailier des Nets et des Kings en a profité pour se montrer, et se découvrir des qualités d'intérieur.

Ainsi, entre le 10 février et le 19 mars, le 44e choix de la Draft 2021 s'est retrouvé dans le cinq de départ de Dallas pour tourner à 8.7 points et 4.6 rebonds de moyenne en 25 minutes. Mais comme il était en “two-way contract“, et qu'il avait atteint le nombre maximal d'apparitions sur une feuille de match, les Mavericks avaient été contraints de s'en séparer.

Il n'en demeure pas moins qu'il a joué 40 matches avec les Mavericks, dont 18 comme titulaire, et le Denver Gazette confirme que les Nuggets ont donc décidé de l'inviter à leur camp d'entraînement. La franchise du Colorado possède 14 joueurs sous contrat, et il reste donc une place à prendre dans l'effectif.

Comme souvent, les dirigeants pourraient débuter la saison avec 14 joueurs, et attendre un ou deux mois avant de recruter un free agent, en fonction de leurs besoins. Une chose est sûre : Edwards n'est plus éligible à un “two-way contract”.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.