Les Lakers recrutent l’ancien préparateur physique des Mavericks

Outre sa prolongation de contrat, signée dès le 2 août, l'actualité autour de Luka Doncic cet été se résume à sa transformation physique. Critiqué pour son hygiène de vie douteuse, jusqu'à ce que les Mavericks décident de s'en séparer en partie à cause de ça, le Slovène aurait perdu presque 15 kilos durant l'intersaison. Ce qui explique sa silhouette désormais affinée.

Pour encourager leur star dans cette direction, les Lakers vont sans doute lui faire plaisir en recrutant Jeremy Holsopple, comme nouveau préparateur physique de l'équipe, indique Marc Stein.

C'est une vieille connaissance de Luka Doncic puisque les deux hommes ont travaillé ensemble quelques années à Dallas et Jeremy Holsopple avait même les faveurs du All-Star. Son départ des Mavericks en 2023 avait été mal pris par le joueur, qui va ainsi pouvoir le retrouver en Californie.

Pour les Lakers, ce n'est pas uniquement une arrivée pour satisfaire Luka Doncic, c'est aussi un choix fort puisque cela fait plusieurs années que la franchise est en difficulté sur le plan physique, pour maintenir ses joueurs loin de l'infirmerie et pour trouver l'homme qui pourra réussir cette mission. Avec Jeremy Holsopple, elle espère faire une pierre, deux coups.