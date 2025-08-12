Voici Violet The Raven, la mascotte des Valkyries

Si les Valkyries ont remporté leur duel face au Sun, l’événement le plus important de la soirée a, peut-être, eu lieu à la mi-temps de ce match. Alors que les deux équipes étaient dans les vestiaires, Golden State a dévoilé sa mascotte Violet the Raven, un corbeau violet aux couleurs de l’équipe.

Cette annonce marque la fin d’un mystère qui durait depuis plusieurs jours. En effet, les Valkyries avaient publié plusieurs posts sur leurs réseaux sociaux concernant l’apparition d’un mystérieux œuf aux abords du Chase Center. L’équipe de communication de la franchise californienne avait vu les choses en grand puisqu’elle avait fait appel à Kenny Elvin, un expert de la faune.

“J’ai été appelé par les Valkyries pour venir jeter un œil à cet œuf”, confirmait-il sur les réseaux sociaux. “Il est beaucoup plus gros que tout ce que j’ai pu voir auparavant et il a des plumes violettes. Je ne connais aucun oiseau de cette couleur.”

En amont de cette rencontre face au Sun, les Valkyries avaient continué d’épaissir le mystère avec une dernière vidéo montrant Monique Billings s’échauffer entourée de plusieurs plumes violettes.

Le mystère a donc été levé ce lundi avec la première apparition de Violet the Raven dans un Chase Center plein à craquer comme c’est le cas pour tous les matchs à domicile des Valkyries depuis le début de la saison. Même Stephen Curry et son épouse étaient présents.

Quinten Post en entraîneur

Pour l’occasion, la mascotte de Golden State a pu recevoir les conseils du joueur des Warriors Quinten Post pour pouvoir réussir son premier “lay-up”. Après quatre tentatives infructueuses, Raven est enfin parvenu à inscrire son premier panier au “Ballhalla” (surnom du Chase Center).

La mascotte des Valkyries a ensuite pu voir l’équipe locale dérouler en deuxième période face au Sun et si les joueuses de Natalie Nakase poursuivent sur leur lancée, Raven pourrait même découvrir les playoffs pour sa toute première saison.