Un Saint dans le staff de Mike Brown

Après Chris Jent, Mike Brown enregistre un deuxième renfort offensif pour l'épauler sur le banc des Knicks. En effet, plusieurs médias américains ont confirmé que TJ Saint allait rejoindre New York.

Même s'il n'a que 37 ans, cet assistant possède déjà une longue expérience. Il a notamment occupé un poste à la vidéo aux Pistons pendant quatre saisons au milieu des années 2010, avant de rejoindre l'université de Géorgie comme dirigeant le temps d'une saison.

Ensuite, en 2020, il devient assistant coach du Birmingham Squadron, l'équipe de G-League affiliée aux Pelicans, avant d'en prendre les commandes en 2022. Et, lors de la saison 2023/24, il en a fait la meilleure attaque du championnat, ce qui confirme ses qualités offensives.

Le banc de Mike Brown commence donc à prendre forme avec Brendan O’Connor pour s'occuper de la défense et le duo Chris Jent – TJ Saint pour organiser l'attaque.