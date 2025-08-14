Un troisième coloris pour la Air Jordan 7 « MVP 92 » !

Jordan Brand est en train de donner une nouvelle vie à la Air Jordan 7 à travers sa collection « MVP 92 » à la coupe plus basse tout en gardant l'ADN de la paire avec laquelle Michael Jordan a remporté le titre de champion NBA et de MVP des Finals en 1992.

Initialement baptisée Jordan 7 RM lors de sa sortie, sa version Low prend aujourd'hui le nom de Air Jordan 7 MVP 92 ! Après les magnifiques coloris « Desert Camo » et « Bred », en voici un troisième baptisé « Oil Grey Viotech ».

La tige est ainsi superposée de cuir, daim et tissu entre noir, gris et violet tandis que l'intérieur du col ressort en jaune. L'ensemble repose sur une semelle blanche et grise et complété par deux jeux de lacets.

La Air Jordan MVP 92 Oil Grey Viotech est disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.