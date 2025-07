Nike sort du lourd avec la Jordan 7 Low « MVP 92 »

La Air Jordan 7 n'est pas le modèle de la collection Air Jordan le plus plébiscité. Jordan Brand a donc rectifié le tir pour lui donner une nouvelle vie en sortant cette toute nouvelle version Low de la paire sortie en 1992 !

Initialement baptisée Jordan 7 RM lors de sa sortie, sa version Low prend aujourd'hui le nom de Air Jordan 7 MVP 92 !

Les détails restent les mêmes sur ce magnifique coloris « Desert Camo » en beige avec des finitions en rouge, pour faire ressortir les logos « Jumpman » et le « Nike Air » sur le talon, ou sur la tirette. La tige est composée de superpositions de cuir Nubuck velouté, daim doux, cuir synthétique et de tissus. Et là encore, le rendu est au rendez-vous.

La semelle intermédiaire assortie de la technologie Nike Air reste inchangée, tout comme la semelle extérieure en caoutchouc. Le tout est disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros !