La Harden Vol. 9 pied au plancher

Alors que les premières images de la Harden Vol. 10 ont été dévoilées la semaine dernière à l'occasion d'un voyage promotionnel de l'arrière des Clippers en Chine, la Harden Vol. 9 est encore loin d'avoir dit son dernier mot !

La neuvième chaussure signature de James Harden a fait un carton auprès du grand public mais aussi de nombreux joueurs NBA et adidas ne va pas se priver d'en profiter en combinant de nouveaux coloris, ce au moins jusqu'à la fin de l'année 2025. Les deux derniers en date se nomment « Dynamo » et « Molded Leather » et ne devraient pas peiner à trouver leur public.

La « Dynamo » s'affiche en orange vif dans un style WNBA opportun qu'on retrouve déjà sur les parquets de la ligue féminine nord-américaine, avec juste trois bandes sur le talon et une partie de la semelle extérieure en noir. La « Molded Leather » opte pour une tige principalement noire pour accompagner un col en blanc et une semelle extérieure translucide en blanc nacré.

La Harden Vol. 9 en est pour l'instant à neuf coloris disponibles en France sur Basket4Ballers, au prix de 160 euros.