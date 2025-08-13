Un coup de frais pour la Puma LaFrancé

L'été bat toujours son plein mais heureusement, Puma et la marque de LaMelo Ball « LaFrancé » sont là pour garder vos pieds au frais ! La collection « Lifestyle » du meneur des Hornets a visiblement elle aussi du succès au regard du nombre de coloris qui continuent d'arriver sur le marché.

La Puma « La Francé » se distingue par sa tige entre cuir et mesh, par ses lacets extra large et tout un tas de finitions, comme sur la semelle intermédiaire notamment où on retrouve les inscriptions « 01 of One », « Not From Here » et le logo LF. Parmi les derniers coloris venus compléter une belle collection, on trouve ce modèle « Icey » aux tons glacés, entre bleu et bleu pâle pour habiller la tige.

Douzième coloris disponible sur Basket4Ballers, la Puma LaFrancé « Icey » est disponible au prix de 120 euros. De son côté, la collection “MB” continue aussi son chemin, entre le retour de la MB.01234 “Mash-up” et la sortie des premières images de la MB.05, attendue pour le 29 août.