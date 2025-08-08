La MB.01234 “Mash-up” est de sortie !

La collection « MB » de LaMelo Ball avec Puma a peut-être été la « success story » la plus retentissante depuis début 2020. Chaque année, le modèle signature du meneur des Hornets a su capter le grand public avec des coloris « flashy » et des collaborations bien senties.

Près de quatre ans après son lancement, voici donc la MB.01234 « Mash-up » pour venir résumer cette incroyable aventure en un modèle, avec un détail précis pour chaque “MB” afin de magnifier ce coloris orange-rosé, rappelant celui de la toute première MB.01.

Si on retrouve bien la coupe de la MB.01 au niveau de la semelle, le motif de flamme sur la tige est en revanche emprunté à la MB.02, tout comme les détails rayés sur le côté proviennent de la MB.03 et les motifs sur la languette sont tirés de la MB.04.

Comme prévu, la MB.01234 “Mash-up” est sortie aujourd'hui. La paire est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.