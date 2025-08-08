Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

La MB.01234 “Mash-up” est de sortie !

Publié le 8/08/2025 à 10:52 Twitter Facebook

Puma – Ce nouveau modèle comporte un détail pour chaque chaussure signature du meneur des Hornets, ce qui donne ce « mash-up » ultime !

La collection « MB » de LaMelo Ball avec Puma a peut-être été la « success story » la plus retentissante depuis début 2020. Chaque année, le modèle signature du meneur des Hornets a su capter le grand public avec des coloris « flashy » et des collaborations bien senties.

Près de quatre ans après son lancement, voici donc la MB.01234 « Mash-up » pour venir résumer cette incroyable aventure en un modèle, avec un détail précis pour chaque “MB” afin de magnifier ce coloris orange-rosé, rappelant celui de la toute première MB.01.

Si on retrouve bien la coupe de la MB.01 au niveau de la semelle, le motif de flamme sur la tige est en revanche emprunté à la MB.02, tout comme les détails rayés sur le côté proviennent de la MB.03 et les motifs sur la languette sont tirés de la MB.04.

Comme prévu, la MB.01234 “Mash-up” est sortie aujourd'hui. La paire est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes