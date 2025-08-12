La SHAI 001 prend rendez-vous

Sacré Champion NBA et MVP des Finals en juin pour la première fois de sa carrière avec le Thunder, Shai Gilgeous-Alexander va à nouveau être le héros de la rentrée. Le meneur canadien sera en effet à l'affiche sur la couverture principale de NBA 2K26 le 5 septembre, tandis que sa toute première chaussure signature, la SHAI 001, sortira le 4 !

Converse a confirmé la date du 4 septembre comme sortie mondiale du modèle que Shai Gilgeous-Alexander a porté durant sa merveilleuse épopée victorieuse. La Shai 001 avait fini sur un parfait coup de pub en se retrouvant autour du cou de SGA lors de la célébration victorieuse à l'issue du Game 7 face à Indiana.

SGA en directeur artistique

Ce sera donc bien ce coloris « Butter » aux tons moutarde qu'on retrouvera à la rentrée pour habiller un première chaussure signature dans le plus pur style de SGA, qui en a lui même assuré le design, et sur lequel on retrouve aussi son nouveau logo.

On peut également souligner la composition de la tige, en nubuck synthétique assortie de renforts en mesh « stretch ». La semelle intermédiaire est également complétée par une unité Zoom Air sous l'avant du pied.

Converse a également précisé que la Shai 001 Butter sera disponible en édition limitée sur Converse.com, l’application Nike SNKRS, et chez certains partenaires revendeurs. En France, à Paris, elle sera disponible chez Shinzo.