Le sélectionneur de la Bosnie tacle sèchement Jusuf Nurkic

Nouveau membre du Jazz, Jusuf Nurkic va d'abord participer à l'EuroBasket 2025 avec la Bosnie, avant de découvrir cet « environnement à l’esprit familial » de Salt Lake City.

Le problème, c'est que l'atmosphère n'est actuellement pas des plus chaleureuses au sein de sa sélection, puisque Adis Beciragic s'est par exemple permis de descendre son joueur star dans la presse, concernant son professionnalisme.

« Jusuf Nurkic est hors de forme et il peut à peine courir » a simplement lancé le sélectionneur de la Bosnie, tandis que le pivot de bientôt 31 ans sort de sa saison la moins productive depuis… 2015/16.

Il faut dire que les résultats de l'équipe ne réjouissent aucunement leur technicien ces derniers temps, avec des défaites contre la Serbie puis le Monténégro pour préparer l'Euro. Précédées, et c'est pire, par deux défaites contre la Chine…

« Nous devons mieux nous préparer pour nos matchs » a même ajouté Adis Beciragic, présent sur le banc des Dragons depuis trois ans. « J'espère que l'on pourra convaincre les joueurs de comprendre où se situent nos problèmes. »

Avec encore quatre matchs de préparation à venir (trois contre la Belgique et un contre la Grande-Bretagne), l'heure est donc à la remise en question dans les rangs bosniens. D'autant que les coéquipiers de Jusuf Nurkic n'auront pas un calendrier facile lors de l'EuroBasket, avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Géorgie et Chypre au programme dès la phase de poules.

Crédit photo : FIBA.com

Jusuf Nurkic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 18 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.2 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 * All Teams 65 21 50.7 0.0 57.1 2.4 4.8 7.2 1.9 2.5 0.8 2.2 1.1 10.2 2016-17 * DEN 45 18 50.7 0.0 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 * POR 20 29 50.8 0.0 66.0 3.2 7.1 10.3 3.1 3.6 1.2 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 32 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.2 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 24 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 27 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHX 76 27 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 * All Teams 51 21 47.7 30.5 66.4 1.7 6.1 7.8 2.3 2.5 0.8 1.9 0.7 8.9 2024-25 * CHA 26 18 49.7 28.3 62.7 1.5 5.0 6.5 2.6 2.0 0.7 1.5 0.7 9.2 2024-25 * PHX 25 24 45.4 32.2 69.6 1.8 7.3 9.2 1.9 3.1 0.9 2.3 0.6 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.