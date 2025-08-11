Javonte Green va s’engager avec les Pistons

Les Pistons continuent les petites retouches dans leur effectif, notamment pour remplacer Malik Beasley, qui n'a pas été prolongé à cause de ses problèmes personnels et ses lourdes dettes. Après les arrivées de Caris LeVert et Duncan Robinson, c'est Javonte Green qui va venir dans le Michigan.
D'après ESPN, l'ancien des Bulls ou des Cavaliers (32 ans) va en effet s'engager pour une saison avec les Pistons, alors qu'il était récemment sur les tablettes des Warriors.
Javonte Green (32 ans) sort d'une saison où il a joué à Cleveland et New Orleans, avec 5.1 points de moyenne, après deux années difficiles à Chicago, où il avait peu joué, la faute aux blessures. Mais sur de courtes séquences, en sortie de banc, il peut être utile pour JB Bickerstaff, et il incarnera parfaitement la mentalité “col bleu” de la franchise.
|Javonte Green
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|BOS
|48
|10
|50.0
|27.3
|66.7
|0.5
|1.4
|1.9
|0.5
|0.9
|0.5
|0.5
|0.2
|3.4
|2020-21 *
|All Teams
|41
|12
|52.0
|33.3
|75.0
|0.6
|1.1
|1.7
|0.4
|1.1
|0.7
|0.5
|0.1
|3.6
|2020-21 *
|BOS
|25
|14
|54.9
|31.8
|66.7
|0.8
|1.3
|2.1
|0.4
|1.3
|0.7
|0.5
|0.1
|4.2
|2020-21 *
|CHI
|16
|8
|45.2
|37.5
|100.0
|0.4
|0.8
|1.2
|0.4
|0.8
|0.6
|0.4
|0.2
|2.6
|2021-22
|CHI
|65
|23
|54.2
|35.6
|83.3
|1.4
|2.8
|4.2
|0.9
|2.0
|1.0
|0.5
|0.5
|7.2
|2022-23
|CHI
|32
|15
|56.5
|37.1
|66.7
|0.8
|1.9
|2.8
|0.7
|1.6
|0.8
|0.6
|0.7
|5.2
|2023-24
|CHI
|9
|26
|60.0
|37.0
|76.9
|2.2
|5.2
|7.4
|0.6
|2.1
|1.1
|0.8
|0.9
|12.2
|2024-25 *
|All Teams
|68
|19
|42.9
|32.6
|72.4
|0.9
|2.3
|3.2
|0.8
|1.4
|1.0
|0.5
|0.5
|5.1
|2024-25 *
|NOP
|50
|22
|44.6
|35.2
|75.8
|1.0
|2.6
|3.6
|0.9
|1.5
|1.1
|0.6
|0.6
|5.8
|2024-25 *
|CLE
|18
|9
|36.5
|24.2
|50.0
|0.6
|1.7
|2.2
|0.6
|1.2
|0.6
|0.2
|0.1
|3.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.