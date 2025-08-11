Javonte Green va s’engager avec les Pistons

Les Pistons continuent les petites retouches dans leur effectif, notamment pour remplacer Malik Beasley, qui n'a pas été prolongé à cause de ses problèmes personnels et ses lourdes dettes. Après les arrivées de Caris LeVert et Duncan Robinson, c'est Javonte Green qui va venir dans le Michigan.

D'après ESPN, l'ancien des Bulls ou des Cavaliers (32 ans) va en effet s'engager pour une saison avec les Pistons, alors qu'il était récemment sur les tablettes des Warriors.

Javonte Green (32 ans) sort d'une saison où il a joué à Cleveland et New Orleans, avec 5.1 points de moyenne, après deux années difficiles à Chicago, où il avait peu joué, la faute aux blessures. Mais sur de courtes séquences, en sortie de banc, il peut être utile pour JB Bickerstaff, et il incarnera parfaitement la mentalité “col bleu” de la franchise.

Javonte Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 48 10 50.0 27.3 66.7 0.5 1.4 1.9 0.5 0.9 0.5 0.5 0.2 3.4 2020-21 * All Teams 41 12 52.0 33.3 75.0 0.6 1.1 1.7 0.4 1.1 0.7 0.5 0.1 3.6 2020-21 * BOS 25 14 54.9 31.8 66.7 0.8 1.3 2.1 0.4 1.3 0.7 0.5 0.1 4.2 2020-21 * CHI 16 8 45.2 37.5 100.0 0.4 0.8 1.2 0.4 0.8 0.6 0.4 0.2 2.6 2021-22 CHI 65 23 54.2 35.6 83.3 1.4 2.8 4.2 0.9 2.0 1.0 0.5 0.5 7.2 2022-23 CHI 32 15 56.5 37.1 66.7 0.8 1.9 2.8 0.7 1.6 0.8 0.6 0.7 5.2 2023-24 CHI 9 26 60.0 37.0 76.9 2.2 5.2 7.4 0.6 2.1 1.1 0.8 0.9 12.2 2024-25 * All Teams 68 19 42.9 32.6 72.4 0.9 2.3 3.2 0.8 1.4 1.0 0.5 0.5 5.1 2024-25 * NOP 50 22 44.6 35.2 75.8 1.0 2.6 3.6 0.9 1.5 1.1 0.6 0.6 5.8 2024-25 * CLE 18 9 36.5 24.2 50.0 0.6 1.7 2.2 0.6 1.2 0.6 0.2 0.1 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.