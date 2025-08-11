Steve Kerr compare le mental de Stephen Curry à celui de Michael Jordan

Arrivé sur le banc des Warriors en 2014, sans la moindre expérience comme entraîneur, Steve Kerr entamera en octobre prochain sa 12e saison comme coach. Une longévité exceptionnelle dans la NBA actuelle puisque seul Erik Spoeltra est en place depuis plus longtemps : 18 saison à la tête du Heat. Plusieurs fois champion NBA à la tête des Warriors, Kerr estime que cette longévité est essentiellement liée à Stephen Curry.

“Je sais très bien que si je suis encore là, c’est parce que Steph Curry est encore là. Ce n’est pas de la modestie, c’est la vérité” explique-t-il au micro du podcast The Glue Guys. “Sans Steph, j’aurais fait comme la plupart des coachs NBA : je serais resté quelques années, puis je serais parti, et je serais quelque part ailleurs. »

Dès sa première saison, Kerr avait mené l’équipe à un bilan de 67 victoires pour 15 défaites, ponctué par un premier titre NBA. Cette saison-là, Curry avait décroché son premier trophée de MVP, et leurs réussites sont étroitement liées. « Je suis incroyablement chanceux d’avoir ce partenariat avec Steph. Il apporte une stabilité et une continuité qui facilitent le travail de tout le monde dans la franchise » poursuit-il.

Michael Jordan a “le désir de tuer” et il est “beaucoup plus calculateur”

Comme joueur, Kerr a eu la chance d'évoluer aux côtés de Michael Jordan, et comme entraîneur, il dirige Stephen Curry. Les deux font partie des plus grands sportifs de l'histoire, et il évoque leur approche mentale du sport et de la compétition.

« C’est la mentalité le plus incroyable que j’aie jamais vud, et Michael avait un état d’esprit similaire, » assure Kerr. « Mais celui de Michael semblait davantage être animé par le désir de tuer l’adversaire, de lui planter le couteau et de le tourner. Steph, lui, est plus dans la joie de l’acte de tirer. C’est ça qui rend le fait de le regarder jouer si beau. C’est comme s’il était un artiste sur le terrain, et qu’il aimait tellement ce qu’il faisait. Il y a ce flux, cette grâce, cette beauté, combinés à ce désir compétitif et à cette confiance pour prendre chaque tir sans se soucier des conséquences. »

Pour le coach des Warriors, “ils sont similaires dans leur confiance en eux, dans leur foi en leurs capacités” mais il y a tout de même une grosse différence. “Je pense que Michael est beaucoup plus calculateur. Steph ne l’est pas autant. Sa capacité à entrer dans le rythme, dans le flow, dans la zone — psychologiquement, émotionnellement, peu importe comment on le décrit — est vraiment unique… Alors que Michael, lui, impose une domination annoncée. C’est comme dire : “Je suis là, et je vais dominer l’espace et la salle.” »