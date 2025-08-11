Daniel Theis compare les joueurs échangés à des cartes Panini

En février, les Pelicans avaient décidé d'envoyer Daniel Theis au Thunder, afin de faire des économies. Les futurs champions NBA vont alors couper l'Allemand, qui va se retrouver sans club, avant de rebondir dans le championnat de France, du côté de Monaco.

Le pivot n'avait-il vraiment aucune option devant lui pour finir la saison en NBA ? « Avant de venir en Europe, j'ai eu une offre des Knicks », indique l'ancien des Celtics. « Mitchell Robinson revenait de blessure et j'ai parlé à Tom Thibodeau, qui m'a dit que je pourrais être une assurance si jamais Robinson ne pouvait pas jouer. »

Pourquoi avoir refusé ? « Je me suis dit que si je ne jouais pas d'ici la fin de saison, quelles seraient mes chances durant l'été ? Donc j'ai décidé d'aller en Europe et, si j'y étais bon, alors mes chances seraient meilleures. Si Vasilios Spanoulis ne m'avait pas appelé, peut-être que je ne serais pas venu en Europe. Je n'ai pas regardé les histoires d'argent, mais plutôt la vie, l'école, et tout le reste. »

De la simple marchandise…

Visiblement, Daniel Theis, qui a porté six maillots en seulement huit saisons, en avait un peu marre de l'incertitude qui existe en NBA, des petits calculs et des échanges de dernière minute.

« Les transferts en NBA, c'est un peu : ‘merci mais il faut y aller, tu es transféré à Chicago'. On passe la visite médicale, on revient là où on était pendant deux jours pour récupérer nos affaires et déménager. C'est dur », assure-t-il. « Après plusieurs années, on voit bien l'aspect business de la ligue. L'équipe n'a pas forcément plus envie de vous, mais une équipe vous veut davantage. Ou alors, on fait partie d'un transfert parce que votre contrat colle bien avec une autre situation. On est comme des cartes Panini : je t'en donne une, tu en prends deux. Et quand a une famille, ce n'est pas facile. »

Daniel Theis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 63 15 54.1 31.0 75.3 1.4 2.9 4.3 0.9 2.5 0.5 0.9 0.8 5.3 2018-19 BOS 66 14 54.9 38.8 73.7 1.3 2.1 3.4 1.0 2.4 0.3 0.5 0.6 5.7 2019-20 BOS 65 24 56.6 33.3 76.3 2.2 4.4 6.6 1.7 3.4 0.6 0.8 1.3 9.2 2020-21 * All Teams 65 25 54.1 32.2 67.3 1.4 4.0 5.5 1.7 2.6 0.6 1.0 0.9 9.6 2020-21 * BOS 42 24 55.2 34.7 68.7 1.3 4.0 5.2 1.6 2.9 0.6 1.0 1.0 9.5 2020-21 * CHI 23 25 52.2 28.1 65.1 1.7 4.2 5.9 1.8 2.0 0.7 1.1 0.6 10.0 2021-22 * All Teams 47 21 51.9 30.8 68.1 1.3 3.6 4.9 0.9 2.4 0.4 1.0 0.7 8.2 2021-22 * HOU 26 23 46.9 29.1 67.5 1.2 3.8 5.0 0.8 2.4 0.4 1.2 0.7 8.4 2021-22 * BOS 21 19 59.8 35.7 68.8 1.3 3.4 4.7 1.0 2.3 0.4 0.7 0.7 7.9 2022-23 IND 7 16 47.7 18.2 41.7 1.0 2.1 3.1 1.3 1.0 0.3 0.4 0.9 7.0 2023-24 * All Teams 60 17 53.2 36.6 76.0 1.4 2.6 4.1 1.0 2.1 0.3 0.7 0.8 6.3 2023-24 * LAC 59 17 53.6 37.1 76.0 1.4 2.7 4.1 1.0 2.1 0.4 0.7 0.9 6.3 2023-24 * IND 1 8 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2024-25 NOP 38 16 47.3 24.3 83.8 1.2 3.2 4.3 1.6 1.8 0.5 0.7 0.5 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.