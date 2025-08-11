Quand Darko Rajakovic invite un coach universitaire de Toronto à travailler avec les Raptors

En 2023, quelques mois après son arrivée sur le banc des Raptors, Darko Rajakovic avait rencontré Madhav Trivedi, le coach de l’université de Toronto. C'est ce dernier qui avait initié le contact, pour se présenter au nouvel entraîneur de l'équipe NBA locale.

Cette rencontre n'est pas restée un acte isolé puisque cet été, Darko Rajakovic a invité son homologue à entrer dans le staff des Raptors pour la Summer League.

« Pour dire la vérité, j'ai été surpris. Je sais que ces opportunités sont très dures à obtenir », commentait en juillet Madhav Trivedi. « On représente la ville de Toronto et aussi le Canada dans son ensemble », ajoute, pour justifier son choix, le coach. « C'est très important d'avoir cette connexion avec les entraîneurs locaux, de leur ouvrir des portes. »

Dans quel but exactement ? « Je voulais qu'il voit comment les Raptors opèrent, comment on construit nos bases, comment on développe notre vision à long terme et notre équipe », répond Darko Rajakovic, alors que Madhav Trivedi s'est retrouvé à aider le staff technique, avec du travail vidéo, la mise en place d'exercice ou bien du travail individuel avec les joueurs.

Un échange intellectuel

Cette volonté de rapprochement n'est pas une première puisque l'année dernière, c'est Trevor Pridie, coach de Trinity Western University, qui était présent dans le staff estival des Raptors (comme en 2018 et 2019).

« Il y a une histoire de coaches universitaires canadiens qui sont connectés avec les Raptors », rappelle Jama Mahlalela. « Darko fait un remarquable travail pour poursuivre cette tradition. Il a toujours redonné aux coaches canadiens. »

Pour Darko Rajakovic, cette expérience reste une « belle opportunité pour nous, les coaches, d'apprendre d'eux. Ça marche dans les deux sens. On ne fait pas que redonner aux autres, aux coaches locaux. Trivedi est un excellent entraîneur ».

Quant au jeune coach de l’université de Toronto (38 ans), il a beaucoup appris en travaillant aussi près de l'équipe NBA. « On voit toujours le résultat final à la télévision mais je voulais surtout retenir la réflexion au quotidien, qui se cache derrière chaque entraînement, chaque exercice, chaque seconde sur le parquet. »