Les Bulls ne proposent pas le salaire attendu par Josh Giddey

Les jours passent et la situation est toujours bloquée pour Jonathan Kuminga, Josh Giddey, Cam Thomas et Quentin Grimes. Pour le deuxième cité, on sait qu'il espère un contrat à 30 millions de dollars par saison, similaire à celui de Jalen Suggs à Orlando.

Sauf que si on suit les informations de Jake Fischer, la franchise de Chicago n'a jamais proposé un tel salaire à son joueur depuis le début des discussions. Les Bulls auraient mis sur la table une offre à 80 millions de billets verts sur quatre saisons, soit 20 millions par an.

Forcément, les dix millions qui manquent agacent sans doute l'Australien et peuvent ainsi expliquer que les deux camps n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Dès lors, il faut trouver une autre solution, c'est pourquoi l'idée d'un échange avec Jonathan Kuminga qui, lui aussi, vit des négociations compliquées avec les Warriors, est évoquée depuis quelques jours. Autre piste : Sacramento qui n'en aurait pas terminé de ses emplettes de l'été.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.