Les rookies des Mystics font la loi face à Paige Bueckers

Les trois meilleures joueuses américaines de la dernière Draft se retrouvaient dimanche pour un affrontement entre la numéro 1 Paige Bueckers de Dallas et les choix numéro 3 et 4 de Washington, Sonia Citron et Kiki Iriafen, draftées derrière Dominique Malonga.

Les trois ont brillé, mais c'est le tandem des Mystics qui a fini par avoir le dernier mot, notamment grâce à la deuxième mi-temps de Sonia Citron (17 de ses 18 points inscrits, 6 passes décisives) pour épauler Kiki Iriafen (23 points, 10 rebonds) et Stefanie Dolson (14 points).

Washington vainqueur par K.O.

Dallas a cru tenir le bon bout notamment durant une première mi-temps où les Wings ont compté jusqu'à 14 points d'avance. Pour sa reprise, Paige Bueckers (17 points) a excellé dans le rôle qu'elle maîtrise le mieux, entre sa capacité à créer pour les autres et son scoring, avec notamment un 3+1 en contre-attaque et un panier à mi-distance pour porter la marque à 41-27 à une minute du repos. Les Texanes ont surfé sur cet élan jusqu'à la pause, et puis plus rien !

Washington est revenu transfiguré et a frappé fort d'entrée avec un 15-4 marqué par les 2+1 de la paire Iriafen-Citron pour égaliser à 45-45 en l'espace de trois minutes. Les deux rookies des Mystics ont à nouveau mis la défense des Wings au supplice avec deux nouveaux “and-one”. Puis c'est Sonia Citron qui s'est encore illustrée avec un rebond défensif avant de trouver Kiki Iriafen dans le trafic (56-61).

Le “momentum” avait changé de bord et n'a plus quitté Washington, qui s'est définitivement détaché sur un 12-4 grâce à un nouveau festival de la paire Citron-Iriafen (68-82) qui a contraint Dallas à rendre les armes, battu 91 à 78.

Pour Washington, c'est la confirmation que ce groupe des Mystics a les armes pour faire de belles choses sur cette fin de saison malgré le départ de sa meilleure scoreuse, Brittney Sykes, même si la dynamique devra se poursuivre sur les matchs à venir, contre Golden State mercredi puis à Indiana. La tâche se complique un peu plus pour Dallas après cette cinquième défaite de suite, avant d'aller défier Indiana demain soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.