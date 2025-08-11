Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les rookies des Mystics font la loi face à Paige Bueckers

Publié le 11/08/2025 à 9:22 Twitter Facebook

WNBA – Les 18 points de Sonia Citron et les 23 de Kiki Iriafen ont fini par faire pencher la balance en faveur de Washington, vainqueur 91-78 sur le parquet des Wings de Paige Bueckers.

sonia citron

Les trois meilleures joueuses américaines de la dernière Draft se retrouvaient dimanche pour un affrontement entre la numéro 1 Paige Bueckers de Dallas et les choix numéro 3 et 4 de Washington, Sonia Citron et Kiki Iriafen, draftées derrière Dominique Malonga.

Les trois ont brillé, mais c'est le tandem des Mystics qui a fini par avoir le dernier mot, notamment grâce à la deuxième mi-temps de Sonia Citron (17 de ses 18 points inscrits, 6 passes décisives) pour épauler Kiki Iriafen (23 points, 10 rebonds) et Stefanie Dolson (14 points).

Washington vainqueur par K.O.

Dallas a cru tenir le bon bout notamment durant une première mi-temps où les Wings ont compté jusqu'à 14 points d'avance. Pour sa reprise, Paige Bueckers (17 points) a excellé dans le rôle qu'elle maîtrise le mieux, entre sa capacité à créer pour les autres et son scoring, avec notamment un 3+1 en contre-attaque et un panier à mi-distance pour porter la marque à 41-27 à une minute du repos. Les Texanes ont surfé sur cet élan jusqu'à la pause, et puis plus rien !

Washington est revenu  transfiguré et a frappé fort d'entrée avec un 15-4 marqué par les 2+1 de la paire Iriafen-Citron pour égaliser à 45-45 en l'espace de trois minutes. Les deux rookies des Mystics ont à nouveau mis la défense des Wings au supplice avec deux nouveaux “and-one”. Puis c'est Sonia Citron qui s'est encore illustrée avec un rebond défensif avant de trouver Kiki Iriafen dans le trafic (56-61).

Le “momentum” avait changé de bord et n'a plus quitté Washington, qui s'est définitivement détaché sur un 12-4 grâce à un nouveau festival de la paire Citron-Iriafen (68-82) qui a contraint Dallas à rendre les armes, battu 91 à 78.

Pour Washington, c'est la confirmation que ce groupe des Mystics a les armes pour faire de belles choses sur cette fin de saison malgré le départ de sa meilleure scoreuse, Brittney Sykes, même si la dynamique devra se poursuivre sur les matchs à venir, contre Golden State mercredi puis à Indiana. La tâche se complique un peu plus pour Dallas après cette cinquième défaite de suite, avant d'aller défier Indiana demain soir.

/ 78 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Geiselsoder 17 2/7 2/5 4/4 0 1 1 0 3 0 1 1 -8 10 6
A. Ogunbowale 32 4/10 0/3 4/4 0 0 0 2 5 2 2 1 -10 12 9
G. Berger 19 0/5 0/1 0/2 0 1 1 2 2 2 2 0 -14 0 -4
P. Bueckers 32 5/9 2/4 5/5 0 3 3 3 4 2 1 0 -14 17 20
H. Jones 26 3/9 0/1 5/7 1 3 4 1 4 0 2 1 -11 11 7
M. Hines-Allen 27 2/7 1/2 3/4 3 8 11 5 2 0 4 0 -3 8 14
M. Siegrist 19 3/8 1/2 2/2 0 3 3 2 3 1 0 1 +1 9 11
D. Miller 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +1 0 1
L. Yueru 10 0/2 0/2 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -4 0 0
A. James 8 1/3 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 1 0 -3 2 2
J. Quinerly 8 3/3 2/2 1/1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 9 11
Total 23/63 8/23 24/29 6 20 26 18 26 9 13 4 78 77
/ 91 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Iriafen 23 9/14 0/1 5/6 4 6 10 1 4 0 4 0 +11 23 24
S. Dolson 22 4/5 2/2 4/4 0 4 4 3 3 0 1 1 +5 14 20
S. Sutton 20 0/4 0/2 0/0 0 2 2 3 6 2 2 0 +11 0 1
S. Citron 32 7/10 1/2 3/4 0 5 5 6 3 1 3 0 +17 18 23
J. Melbourne 21 3/5 0/1 2/2 1 2 3 3 4 1 3 1 +12 8 11
A. Clark 26 3/5 1/1 2/3 0 3 3 0 3 0 1 0 +7 9 8
E. Engstler 25 4/9 2/2 1/2 0 4 4 3 2 2 3 2 +5 11 13
J. Sheldon 22 2/6 0/3 4/5 1 1 2 0 2 0 0 0 -2 8 5
L. Olsen 9 0/1 0/1 0/0 0 1 1 2 1 0 0 1 -1 0 3
Total 32/59 6/15 21/26 6 28 34 21 28 6 17 5 91 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes