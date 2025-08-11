Matchs
Quand le soleil se couche sur la KD 18

Nike – Place au coloris « Vivid Purple » offrant un dégradé entre rose et violet pour habiller la 18e chaussure signature de Kevin Durant.

KD 18

Kevin Durant a fait l'actualité depuis la fin de saison en quittant les Suns pour les Rockets après deux saisons conclues par deux échecs en Arizona, aux portes des playoffs.

La KD 18 est aussi au rendez-vous cet été avec un nouveau coloris « Vivid Purple » de circonstance. La tige emprunte des tons entre violet et rose sous forme de dégradé, comme pour illustrer un coucher de soleil estival. Le « Swoosh » et le logo du joueur sur la languette contrastent l'ensemble dans un style argenté, tandis que l'ensemble repose sur une semelle extérieure translucide.

Le coloris « Vivid Purple » de la 18e chaussure signature de Kevin Durant est d'ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 170 euros.

Notre verdict de la KD 18

Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d’accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c’est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”.

Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu’aux œillets pour bien comprimer le pied. C’est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l’avoir bien compris.

Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.

KD 18

Par Romain Davesne
