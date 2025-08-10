“Submergée d’émotions”, Julie Vanloo a retrouvé son “Ballhalla”

Au-delà de l'importance au classement, la rencontre entre les Valkyries et les Sparks marquait le retour de Julie Vanloo au Chase Center après une histoire avec Golden State qui s’est terminée de manière brutale en juillet dernier. Alors qu’elle revenait de l’EuroBasket, la Belge avait été sèchement coupée par la franchise californienne. Depuis, la meneuse a trouvé un point de chute à Los Angeles, chez les Sparks.

“J’ai continué d’avancer et j’espérais simplement avoir une nouvelle chance”, confiait Julie Vanloo avant ce match. “Ça a été une période vraiment difficile pour moi, mais je suis en paix avec ça. C’est un business et je respecte cette idée.”

Si Julie Vanloo a rapidement signé aux Sparks, la Belge reconnaît qu’elle n'a pas complètement digéré cette cruelle fin d’aventure avec les Valkyries : “Tout est allé tellement vite. J’ai dû faire mes valises, rendre mon appartement, partir à New York puis aller à Los Angeles. Les Sparks ont vite compris ma situation et m’ont accueilli à bras ouverts. Le premier match que j’ai joué avec Golden State, c’était face à Los Angeles. Donc je pense qu’ils se souvenaient que je savais bien jouer au basket.”

Un accueil chaleureux

Pour son retour au Ballhalla (surnom du Chase Center), Julie Vanloo a été chaudement accueillie par les fans lors de son entrée à la fin du premier quart-temps. Si, sur le plan du jeu, le match de la meneuse reste anecdotique avec seulement deux points et une défaite 59 à 72, cette clameur s’est poursuivie après la rencontre. La Belge a pu partager un moment avec ses anciennes coéquipières Monique Billings et Tiffany Hayes avant d’être une dernière fois applaudie par les fans des Valkyries.

Plus tard dans la soirée, c’est sur Instagram que Julie Vanloo a rendu hommage aux Valkyries.

“Le moins que l’on puisse dire, c’est que j’ai été submergée d’émotions”, écrit-elle. “Merci d'avoir transformé la douleur en gratitude et de faire de cet endroit, un endroit où j’adorerai toujours revenir. Merci, Ballhalla.”