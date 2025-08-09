Pour garder sa franchise, le gouverneur du Connecticut monte au créneau

Est-ce que le Connecticut Sun va déménager à Boston ? On pensait que c'était une formalité, mais la WNBA n'a rien validé, et sur place, les initiatives et les prises de parole se multiplient pour que la franchise reste dans l'Etat, et ne déménage pas dans le Massachusetts.

Ainsi, c'est au tour du gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, de multiplier les efforts pour convaincre Adam Silver, grand patron de la NBA, de maintenir la franchise du Connecticut Sun dans l’État. Pour cela, il a un argument de choix : « Le Connecticut est le berceau du basketball féminin. Nous sommes en tout proche. »

Le Sun, seule équipe de sport professionnel de l'Etat du Connecticut, appartient actuellement à la tribu Mohegan. Celle-ci a réaffirmé, dans un communiqué, qu’elle explorait des opportunités d’investissement, sans pouvoir commenter d’éventuelles transactions. « Nous sommes enthousiastes face à la croissance de la WNBA et du basketball féminin, et nous restons engagés à obtenir les meilleurs résultats pour le Sun, la tribu Mohegan et la WNBA », écrivent ses dirigeants.

Deux offres auraient été formulées : l’une par un groupe basé à Boston, estimée à un montant record de 325 millions de dollars, et l’autre par un consortium du Connecticut, d’un niveau similaire. A offres égales, que choisiront la WNBA, et donc la NBA, alors qu'ils sont plutôt favorables à des créations de franchise, plutôt que des déménagements.