Les plus belles actions défensives de Victor Wembanyama

Avant d'être stoppé dans son élan pour une thrombose veineuse juste après le All-Star Game, Victor Wembanyama était bien parti pour remporter le trophée de Meilleur défenseur de l'année. Après 46 rencontres, le pivot des Spurs tournait à 3.8 contres de moyenne, et il faut remonter à la saison 1998/99 pour trouver trace d'un tel épouvantail en NBA. Il s'agissait d'Alonzo Mourning.

Avec 176 contres, “Wemby” s'est offert le luxe de finir meilleur contreur de la NBA en loupant quasiment la moitié de la saison. Son dauphin au classement des contreurs les plus prolifiques, Brook Lopez a cumulé 148 contres en 80 matchs… Quant à Walker Kessler, il termine avec la seconde meilleure moyenne avec 2.4 contres par match.

Pour nous faire patienter jusqu'au 22 octobre, date de la rentrée des Spurs, face aux Mavericks, la NBA nous propose un Top 20 des plus belles actions défensives de Wembanyama.