Freddy Fauthoux justifie ses coupes dans son effectif

Après s'être appuyé sur un groupe de 18 joueurs, puis 17 après le départ de Yoan Makoundou, Freddy Fauthoux a tranché dans le vif vendredi en se séparant de trois éléments supplémentaires. Comme prévu, le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France va partir en Espagne avec 14 joueurs, et il a décidé d'écarter Moussa Diabaté, Ousmane Dieng, et Frank Ntilikina.

Si les départs des “rookies” Diabaté et Dieng étaient envisageables, celui de Ntilikina en a surpris plus d'un.

“Sur les deux premiers, on a privilégié des postes 5 de plus grande taille, plus costauds et on a privilégié l'expérience dans le contexte particulier de cet été” se justifie Fauthoux dans les colonnes de L'Equipe. “Concernant Frank Ntilikina, on a discuté avec lui pour lui expliquer nos raisons. On était plus à la recherche de joueurs qui peuvent créer du jeu et marquer des points. Ce qui n'est pas la plus grosse qualité de Frank.”

Deux ou trois meneurs de jeu à l'Euro ?

Depuis la Coupe du monde 2019, Ntilikina semblait indispensable par ses qualités de défenseur, et son expérience. Son départ est une grosse surprise, et Fauthoux pourrait en réserver encore d'autres. Après la double opposition face à l'Espagne, à Badalone puis l'Accor Arena, le coach des Bleus en saura plus sur ses besoins pour l'Eurobasket 2025 et il n'exclut pas de se séparer d'un meneur supplémentaire.