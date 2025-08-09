Les Bleus doivent “grandir vite”

Face à la Grande-Bretagne (74-67), l'Equipe de France a signé une deuxième victoire de suite dans sa préparation pour l'EuroBasket 2025. Un match globalement tenu par les Bleus, même si l'entame n'a pas été parfaite.

« On doit mieux débuter les rencontres », regrette Frédéric Fauthoux. « On sait qu'au niveau international, il n'y a pas de petit match et on l'a pris par le mauvais bout. Cela fait partie de l'apprentissage de cette équipe en plein renouveau, mais il faut grandir vite. »

Une sensation confirmée par Zaccharie Risacher, remplaçant et qui s'est illustré en rentrant sur le terrain avec un gros dunk en fin de premier quart-temps.

« On a pris du temps pour démarrer la rencontre et quand je suis arrivé sur le parquet, j'ai essayé d'apporter le plus possible à l'équipe », témoigne le joueur des Hawks, quand Elie Okobo remarque que, en deuxième mi-temps, il y avait « beaucoup plus d'énergie défensivement » chez les Bleus.

Prochain adversaire : l'Espagne !

Risacher rappelle que c'est encore « la préparation, on a encore plein de choses à régler » mais constate que lui et ses coéquipiers ont trouvé le « rythme après et c'est une bonne victoire collective. Il y a du positif ce soir ». Même sentiment chez Théo Maledon. « Notre but, c'est de continuer à progresser, on a encore quelques matches, beaucoup de marge, on va essayer de monter en puissance. »

Après le Monténégro et la Grande-Bretagne, les vice-champions olympiques vont devoir gravir une montagne bien plus difficile, avec l'Espagne qui se profile, et à Badalone en plus.

« On monte crescendo en puissance. On prend du rythme, physiquement et sur l'énergie. On va tomber sur des plus gros morceaux sur la suite de la préparation et va falloir être prêt », annonce Elie Okobo. « La clé, c'est de se faire confiance. Chacun peut apporter quelque chose sur le terrain et chacun doit avoir des responsabilités. »