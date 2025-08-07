Jimmy Butler a un nouveau surnom pour Draymond Green

Comme James Harden et d'autres stars NBA, Jimmy Butler est en Chine pour son équipementier. L'ancien arrière du Heat n'en oublie pas les réseaux sociaux, et il a évoqué la saison à venir des Warriors. Pour cela, il a décidé de pousser encore un peu plus loin la comparaison avec l'univers de Batman.

“Robin, il va faire du Robin à fond cette saison, tu vois ce que je veux dire…” lance-t-il en parlant de lui-même. “Batman, lui, il va faire son taf. Draymond, c’est euh… Draymond, c’est la Batmobile, tu vois. C’est lui qui doit nous amener là où on doit aller. Il fait un peu de tout : il tire ses trucs, pan-pan, si quelqu’un nous attaque, il débarque et il nous protège. Tu vois le délire ?”

Le délire, c'est donc que le casting est complet avec Stephen “Batman” Curry, Jimmy “Robin” Butler et Draymond “Batmobile” Green. Sans oublier Buddy “Alfred” Hield, qui est aussi en Chine en ce moment.

“Ce soir, Robin est devenu Batman et Alfred est devenu Robin” avait ironisé Draymond Green après le Game 1 remporté face aux Rockets en mai dernier. “Alfred”, c'est le majordome de “Batman”, et on se souvient de ce dialogue en conférence de presse où Butler insistait pour que Hield reste Alfred.

Souvenirs…

– Hield : Ce soir, j'étais Batman. J'ai sauvé la soirée. Lui (Jimmy Butler, à ses côtés), c'est toujours Robin

– Butler : Je suis toujours Robin, oui. Steph est toujours Batman et Buddard est toujours celui qu'il est

– Hield : Il m'appelle Buddard…

– Butler : Mais tu as encore réussi un bon match, à part ce truc stupide que tu as fait au début en portant le mauvais short. Ce n'est pas vraiment ce que font Robin ou Batman.

Un “mauvais short” que lui avait donné… Butler !