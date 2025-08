Le camp Basketball without Borders Europe se pose pour la première fois en Angleterre

Manchester a décidément la cote avec la NBA. Alors que la ville anglaise a obtenu l'organisation d'un match de saison régulière en 2027, elle sera le théâtre du camp Basketball without Borders Europe a annoncé la NBA et la FIBA ce mercredi. Celui-ci aura lieu à partir du 12 août prochain pour quatre journées de détection et d'ateliers réservés à 60 des meilleures espoirs du basket européen. Jamais le Royaume-Uni n'avait accueilli ce prestigieux événement par le passé. “Accueillir Basketball without Borders à Manchester pour la première fois reflète a culture basket grandissante dans la ville, et le niveau croissant de talent en Angleterre et au Royaume-Uni” a réagi le vice-président des opérations basket de la NBA en Europe, Neal Meyer, dans un communiqué.

Un retour aux sources pour Nick Nurse

Les participants auront le droit à des professeurs de renom comme l'entraîneur des Sixers Nick Nurse, qui a passé dix saisons dans le championnat britannique avant de se faire un nom outre-Atlantique. Seront aussi présents à Manchester le pivot des Clippers Ivica Zubac, le shooteur des Bulls Kevin Huerter, la légende du basket féminin Sylvia Fowles, ou encore les anciens champions NBA Derek Fisher et Tyson Chandler. “Nous avons hâte d'amener ensemble la prochaine génération de prospects européens à apprendre d'entraîneurs et de joueurs qui ont connu le succès au plus haut niveau” a insisté Neal Meyer.

Parmi les 60 jeunes sélectionnés, quatre Français seront à Manchester : les pensionnaires du Centre Fédéral Emma Broliron et Kathy-Emma Otto, championnes d'Europe U16 avec l'équipe de France en 2024 (Otto avait élu MVP de la compétition), le petit frère du néo-Magic Noah Penda, Swann Penda (Paris Basket) et Matthys Mahop (Centre Federal). 53 joueurs et joueuses passées par le camp européen de Basketball without Borders ont ensuite été draftés en NBA et WNBA comme Nicolas Batum ou Dominique Malonga.