Les Warriors ne veulent pas sacrifier Buddy Hield ou Moses Moody

Jonathan Kuminga et les Warriors, nouvel épisode cet été. Le Congolais est dans l'impasse, bloqué à Golden State où il n'a qu'une confiance limitée. Alors que le scénario d'un “sign-and-trade” semblait pouvoir contenter tous les camps et libérer l'ailier-fort, cette option tarde à se concrétiser. Golden State a bien négocié avec les Kings dans cette optique, sans parvenir à un deal. Et selon le journaliste de The Athletic Sam Amick, ce ne serait pas uniquement pour une question de tours de Draft.

Alors que la question semblait être un point d'achoppement, puisque Sacramento ne consentait qu'à lâcher un premier tour protégé, ce que les Warriors refusent selon les dernières rumeurs, le montage d'un tel échange semble aussi poser problème. Amick assure lundi que la franchise de la Baie ne souhaite pas envoyer Buddy Hield ou Moses Moody aux Kings. Ce qui serait pourtant nécessaire si Kuminga venait à signer un contrat de trois ans à 63 millions de dollars comme évoqué, puis était envoyé à Sacramento. Hield ou Moody serviraient à équilibrer l'échange, alors que les Warriors récupèreraient Malik Monk en contrepartie.

Pourquoi renforcer un rival direct ?

Sans s'être imposés comme des titulaires à part entière, Hield et Moody sont importants dans l'esprit de Steve Kerr, le Bahaméen par sa qualité de tir, Moody par sa polyvalence et sa complémentarité avec les cadres de l'effectif. Autant de bonnes raisons de ne pas renforcer davantage un concurrent direct et un rival californien aux yeux des Warriors. Même si cela signifie que la situation de Jonathan Kuminga fait un peu plus de surplace et se dirige lentement mais sûrement vers un statu quo d'ici la reprise.