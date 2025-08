Avec la Jamaïque, Norman Powell joint l’utile à l’agréable

La Jamaïque tente de monter une sélection nationale avec des joueurs NBA et elle peut déjà compter sur la présence de Norman Powell. Ce dernier participe actuellement au camp d'entraînement de l'équipe, qui se prépare pour des matches importants qui doivent offrir une place pour les phases de qualification à la Coupe du monde 2027.

Le camp d'entraînement de la Jamaïque est organisé à la Florida Atlantic University de Boca Raton, à moins d'une centaine de kilomètres de… Miami. Le hasard a donc bien fait les choses pour l'arrière, nouvelle recrue du Heat.

« C'est incroyable. J'ai toujours regardé ma vie comme un enchaînement de boucles, avec des signes qu'on ne voit pas toujours. Là, la boucle est bouclée », analyse l'ancien des Clippers. « Je pensais que le camp serait en Jamaïque mais j'ai appris que c'était à Boca Raton. Ensuite, j'ai été transféré à Miami donc être aussi proche de là où je vais jouer, de pouvoir aller à la salle d'entraînement, c'est cool. »

Le joueur en a profité pour visiter le centre d'entraînement du Heat, au Kaseya Center, pour la première fois depuis son transfert, et également pour prendre ses marques dans sa nouvelle ville.

« Cela m'aide à m'acclimater », indique-t-il. « C'est incroyable d'être accueilli ici, pas seulement avec la sélection jamaïcaine et de ce côté de ma culture, mais en Floride du sud globalement. En allant à l’hôtel par exemple, les gens savent déjà qui je suis, m'accueillent et sont impatients de me voir avec le Heat. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 33 48.4 41.8 80.4 0.3 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.1 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.