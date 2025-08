Le joli geste de Luka Doncic : un don de 5 millions de dollars pour aider 77 jeunes

Comme c'était prévu, dès le 2 août, Luka Doncic a signé sa prolongation de contrat avec les Lakers. Il va ainsi rester à Los Angeles pour 165 millions de dollars et trois saisons supplémentaires, jusqu'en 2029.

Et dans cette somme, qui lui permet de déjà dépasser les 400 millions de gains en carrière, le Slovène a décidé d'en réserver 5 millions pour « aider 77 jeunes athlètes autour du monde à vivre leur rêve » comme lui l'a fait, explique-t-il.

Évidemment, le chiffre de 77 – son numéro de maillot – n'est pas choisi au hasard. « Le basket m'a tout donné. Je suis chanceux de pouvoir redonner ça et d'aider la nouvelle génération », ajoute l'ancien des Mavericks.

Une démarche qui rappelle celle de Kylian Mbappé, qui consacre une partie de ses revenus à son association IBKM, ou celle de son coéquipier des Lakers, LeBron James, qui a financé plusieurs projets (logements, centre médical, écoles) chez lui à Akron, via sa fondation.

Today I’m also committing $5 million to help 77 young athletes around the world chase their dreams, just like I did. Basketball gave me everything, and I’m lucky to be able to give back and help the next generation.

— Luka Doncic (@luka7doncic) August 2, 2025