Les Nets relancent un grand espoir du basket chinois

Fanbo Zeng. Ce nom ne vous dit pas forcément grand chose, et pourtant cet ailier de 2m08 est l'un des plus sûrs espoirs du basket chinois. Engagé par les Nets samedi, Zeng évoluait la saison passée avec les Beijing Ducks, et il y tournait à 14,7 points, 4,6 rebonds et 1,6 contre par match, à 53 % de réussite au tir et 41 % à 3-points.

Pour l'instant, il ne s'agit sans doute que d'une invitation au camp des Nets, et sans doute que cet intérêt de Brooklyn pour un joueur chinois est lié à leur double confrontation à Macao face aux Suns lors de la présaison… Au mieux, il pourrait décrocher un “two-way contract” pour faire les allers-retours entre la NBA et la G-League.

Formé aux Etats-Unis

Il n'en demeure pas moins que Zeng fait partie des meilleurs espoirs chinois, et il a même un profil très atypique puisqu'il a été formé aux Etats-Unis ! Arrivé aux Etats-Unis à l'âge de 14 ans, Fanbo Zeng a d'abord joué dans l'Oregon avant de rejoindre la Windermere Prep à Orlando, où il tournait à 15 points, 7 rebonds, 3 contres et 2 passes en 2020. L'année suivante, il rejoint la G-League sous les couleurs de l'Ignite, pour évoluer aux côtés de Jalen Green et Jonathan Kuminga.

L'année suivante, il dispute les summer leagues avec les Pacers, sans transformer l'essai, et il revient en Chine où il brille avec l'équipe de la capitale.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.