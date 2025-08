Tim Hardaway Jr. a joué un rôle dans l’arrivée de Caris LeVert à Detroit

En s'engageant avec les Pistons cet été, Caris LeVert s'est offert des retrouvailles avec JB Bickerstaff, qui avait été son coach à Cleveland entre 2022 et 2024, mais aussi avec le président Trajan Langdon, qu'il a côtoyé à Brooklyn à la fin des années 2010.

Ce furent sans doute des arguments de poids pour l'arrière/ailier, qui a tout de même échangé avec Tim Hardaway Jr., désormais à Denver et qui venait de disputer la saison à Detroit, pour être totalement sûr de son choix.

« J'ai parlé avec Tim le matin avant ma signature. On s'est fait une visio pendant un moment », se souvient-il. « Il m'a simplement dit à quel point tout le monde était génial ici. Il m'a rassuré, en m'indiquant que c'était une bonne franchise, avec de bonnes personnes et des bons joueurs, bien sûr. C'est clairement quelqu'un sur lequel je me suis appuyé pour prendre ma décision. »

Outre la présence d'un entraîneur et d'un dirigeant déjà connus, Caris LeVert revient aussi sur ses terres universitaires puisqu'il avait porté le maillot de Michigan. Enfin, avec les Pistons, il va également retrouver Duncan Robinson, son coéquipier en NCAA.

« Duncan, c'est comme ma famille. Je le connais depuis 2014. On a joué ensemble à Michigan, on est resté proche depuis cette époque », rappelle l'ancien des Nets ou des Hawks.« Il a fait une incroyable carrière jusqu'à maintenant, surtout quand on se souvient d'où il vient, d'une université de troisième zone puis arrivant à Michigan, jouant bien et méritant ainsi sa place à Miami. Il a une histoire assez spéciale. »

Caris LeVert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BRK 57 22 45.0 32.1 72.0 0.4 2.9 3.3 1.9 1.6 0.9 1.0 0.1 8.2 2017-18 BRK 71 26 43.5 34.7 71.1 0.7 2.9 3.7 4.2 2.2 1.2 2.2 0.3 12.1 2018-19 BRK 40 27 42.9 31.2 69.1 0.9 2.9 3.8 3.9 1.9 1.1 1.7 0.3 13.7 2019-20 BRK 45 30 42.5 36.4 71.1 1.1 3.1 4.2 4.4 1.8 1.2 2.6 0.2 18.7 2020-21 * All Teams 47 32 44.1 32.6 81.1 0.7 3.9 4.6 5.2 2.2 1.4 2.2 0.6 20.2 2020-21 * IND 35 33 44.3 31.8 82.2 0.7 4.0 4.6 4.9 2.4 1.5 2.2 0.7 20.7 2020-21 * BRK 12 28 43.5 34.9 76.5 0.8 3.5 4.3 6.0 1.7 1.1 2.2 0.5 18.5 2021-22 * All Teams 58 31 44.4 32.0 75.6 0.7 2.9 3.7 4.3 2.3 0.9 1.9 0.4 17.0 2021-22 * IND 39 31 44.7 32.3 76.0 0.8 3.1 3.8 4.4 2.3 0.9 1.9 0.5 18.7 2021-22 * CLE 19 30 43.5 31.3 74.5 0.7 2.7 3.4 3.9 2.1 0.8 1.7 0.3 13.6 2022-23 CLE 74 30 43.1 39.2 72.2 0.7 3.1 3.8 3.9 2.3 1.0 1.6 0.3 12.1 2023-24 CLE 68 29 42.1 32.5 76.6 0.6 3.5 4.1 5.1 1.8 1.1 1.7 0.5 14.0 2024-25 * All Teams 64 25 46.7 37.3 71.0 0.6 2.5 3.2 3.4 1.5 0.9 1.2 0.5 12.1 2024-25 * CLE 38 24 45.3 40.5 69.9 0.6 2.2 2.8 3.7 1.3 0.9 1.3 0.5 10.2 2024-25 * ATL 26 27 48.2 33.8 72.2 0.7 3.0 3.7 2.9 2.0 0.9 1.0 0.5 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.