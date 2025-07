Caris LeVert heureux de retrouver JB Bickerstaff à Detroit

En neuf saisons, Caris LeVert a connu quatre équipes : Brooklyn, Indiana, Cleveland et Atlanta. La cinquième, ce sera pour la saison prochaine, à Detroit. Et parmi ses anciennes expériences, il garde un excellent souvenir de son passage (199 matches) chez les Cavaliers. Pourquoi ?

« Je l'ai toujours dit : JB Bickerstaff m'a apporté une nouvelle facette de mon jeu. Quand je suis arrivé à Cleveland, on m'a demandé de défendre alors que, avant ça, on ne m'avait jamais demandé de défendre. Et désormais, c'est une des forces de mon jeu », analyse-t-il. « Ce sont des choses qui ont vraiment aidé mon jeu à franchir un cap. Avant Cleveland et avant de jouer pour JB, j'étais un joueur différent. Il m'a mis au défi d'être le joueur plus complet que je suis aujourd'hui. Donc je suis vraiment impatient. »

Caris LeVert fut effectivement moins scoreur dans l'Ohio mais davantage concerné en défense. C'était l'identité des Cavaliers sous les ordres de JB Bickerstaff, et on retrouve cela chez les jeunes Pistons, qui sont bagarreurs (dans le bon sens du terme) et sortent d'une saison enthousiasmante.

Un bonus d'expérience

« Je suis un grand fan de leur culture », assure celui qui revient aux sources en allant à Detroit, ayant évolue à l'université de Michigan. « J'ai joué pour JB pendant trois ans et je suis très fan de certains joueurs de cette équipe. Et aussi de leur travail, de leur style, de leur esprit de compétition. Ils ont beaucoup de joueurs de caractère. »

L'arrière/ailier, qui aura 31 ans le 25 août, arrive également avec son expérience, dans un groupe qui vient de vivre une première série de playoffs face aux Knicks mais dont le noyau reste très jeune.

« La saison 2023/24, les Pistons ont perdu beaucoup de matches dans lesquels ils étaient bien engagés et, la saison passée, ils ont franchi cet obstacle. Je sais que JB est grandement responsable de ça et les joueurs aussi, qui ne voulaient plus être mauvais. C'est ce qu'on attend de jeunes joueurs, on veut qu'ils aient faim », juge Caris LeVert.

Caris LeVert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BRK 57 22 45.0 32.1 72.0 0.4 2.9 3.3 1.9 1.6 0.9 1.0 0.1 8.2 2017-18 BRK 71 26 43.5 34.7 71.1 0.7 2.9 3.7 4.2 2.2 1.2 2.2 0.3 12.1 2018-19 BRK 40 27 42.9 31.2 69.1 0.9 2.9 3.8 3.9 1.9 1.1 1.7 0.3 13.7 2019-20 BRK 45 30 42.5 36.4 71.1 1.1 3.1 4.2 4.4 1.8 1.2 2.6 0.2 18.7 2020-21 * All Teams 47 32 44.1 32.6 81.1 0.7 3.9 4.6 5.2 2.2 1.4 2.2 0.6 20.2 2020-21 * IND 35 33 44.3 31.8 82.2 0.7 4.0 4.6 4.9 2.4 1.5 2.2 0.7 20.7 2020-21 * BRK 12 28 43.5 34.9 76.5 0.8 3.5 4.3 6.0 1.7 1.1 2.2 0.5 18.5 2021-22 * All Teams 58 31 44.4 32.0 75.6 0.7 2.9 3.7 4.3 2.3 0.9 1.9 0.4 17.0 2021-22 * IND 39 31 44.7 32.3 76.0 0.8 3.1 3.8 4.4 2.3 0.9 1.9 0.5 18.7 2021-22 * CLE 19 30 43.5 31.3 74.5 0.7 2.7 3.4 3.9 2.1 0.8 1.7 0.3 13.6 2022-23 CLE 74 30 43.1 39.2 72.2 0.7 3.1 3.8 3.9 2.3 1.0 1.6 0.3 12.1 2023-24 CLE 68 29 42.1 32.5 76.6 0.6 3.5 4.1 5.1 1.8 1.1 1.7 0.5 14.0 2024-25 * All Teams 64 25 46.7 37.3 71.0 0.6 2.5 3.2 3.4 1.5 0.9 1.2 0.5 12.1 2024-25 * CLE 38 24 45.3 40.5 69.9 0.6 2.2 2.8 3.7 1.3 0.9 1.3 0.5 10.2 2024-25 * ATL 26 27 48.2 33.8 72.2 0.7 3.0 3.7 2.9 2.0 0.9 1.0 0.5 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.