Jabari Smith Jr. raconte son moment « Welcome to the NBA » face à Giannis Antetokounmpo

Tous les joueurs connaissent leur moment « Welcome to the NBA », où ils se retrouvent face à un niveau de talent qu'ils n'ont jamais croisé jusque-là. Récemment, TJ McConnell racontait ainsi à quel point la vitesse de Tony Parker lui avait fait mal, et Jabari Smith Jr. est lui revenu sur son premier duel avec Giannis Antetokounmpo…

« Je m'en souviens comme si c'était hier. Lors de mon deuxième match en NBA (son troisième, en fait), on joue les Bucks. Et on fait la séance vidéo, et il y a Jabari Smith Jr à côté de Giannis Antetokounmpo » raconte-t-il. « Et il a marqué quelque chose comme 36 points (44), à 14/16 au tir (17/21). On a fait la séance vidéo, on a dit qu'il fallait construire un mur, mais il n'y avait pas de mur. J'avais l'impression d'être seul au monde. Je revenais sur le banc énervé, en demandant où était l'aide. Lui, il arrivait à pleine vitesse. Eurostep, dunks. Je n'avais jamais ressenti le fait qu'il n'y avait simplement rien à faire. Il me postait, j'essayais de passer devant mais je ne pouvais rien faire. C'était un vrai moment « Welcome to the NBA » et John Lucas, notre assistant coach, m'en a beaucoup parlé. »

Mais qu'est-ce qui l'a marqué chez le « Greek Freak » ?

« Il joue tellement, tellement dur » répond l'ailier fort des Rockets. « Et chaque fois que je l'affronte, il joue de la même façon. Il se jette sur les rebonds offensifs, il joue juste dur sur chaque action. On ne voit pas ça dans le Top 5% des joueurs de NBA. C'est l'énergie qu'il dégage. Il joue vraiment très, très dur. »

La bonne nouvelle, c'est que comme ils sont dans des conférences différentes, ils ne se croisent que deux fois par an.