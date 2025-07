TJ McConnell raconte son moment « Welcome to the NBA » face à Tony Parker

Invité sur le podcast de son ami Christian Kuntz, TJ McConnell a balayé un tas de sujets, dont celui des joueurs les plus difficiles à défendre. Avec le ballon, Kyrie Irving est tout en haut de sa liste, car le meneur de jeu de Dallas a le « meilleur dribble » de l'histoire à ses yeux, et qu'il finit toujours par réussir à aller où il le souhaite.

« C'est difficile mentalement » de défendre sur Kyrie Irving, admet le remplaçant des Pacers, alors que défendre sur Stephen Curry est plutôt une épreuve physique.

« En gros, on court derrière quelqu'un qui fait de l'athlétisme » tente-t-il d'expliquer. « Il n'est jamais, jamais, jamais, jamais, jamais fatigué. C'est vraiment un super pouvoir. Il va prendre un écran, on est là. Il va passer la balle, prendre un autre écran. On est encore là. Il va prendre un autre écran, puis un autre… Au moment du cinquième écran, on n'a plus de souffle, la balle est dans les airs et il est déjà en train de revenir en défense. »

De quoi rappeler à TJ McConnell son moment « Welcome to the NBA » face à Tony Parker. En 2015/16.

« Mon année rookie, on jouait les Spurs et on a perdu par 50 points (51 en fait, lors d'une défaite 119-68 à domicile avec les Sixers). Il y a cette action en NBA qu'on appelle ‘Floppy', où on démarre dans la raquette et où on prend un écran pour sortir à gauche ou à droite, et Tony Parker m'a fait ça cinq ou six fois. Et c'est un Hall of Famer, donc il sait prendre les angles. Il me voyait, il prenait un autre écran… Je n'ai jamais demandé à sortir de toute ma carrière mais c'était l'être humain le plus rapide que j'ai jamais vu, qui me faisait m’empaler sur des écrans. »

T.J. McConnell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 81 20 47.0 34.8 63.4 0.5 2.6 3.1 4.5 1.4 1.2 1.7 0.1 6.1 2016-17 PHL 81 26 46.1 20.0 81.1 0.5 2.6 3.1 6.6 1.7 1.7 2.0 0.1 6.9 2017-18 PHL 76 22 49.9 43.5 79.5 0.5 2.5 3.0 4.0 1.6 1.2 1.5 0.2 6.3 2018-19 PHL 76 19 52.5 33.3 78.4 0.4 1.9 2.3 3.4 1.4 1.0 1.2 0.2 6.4 2019-20 IND 71 19 51.6 29.4 83.3 0.5 2.1 2.7 5.0 1.0 0.8 1.4 0.2 6.5 2020-21 IND 69 26 55.9 31.3 68.8 0.8 2.9 3.7 6.6 1.6 1.9 2.0 0.3 8.6 2021-22 IND 27 24 48.1 30.3 82.6 0.7 2.6 3.3 4.9 2.0 1.1 1.1 0.4 8.5 2022-23 IND 75 20 54.3 44.1 85.3 0.6 2.5 3.1 5.3 1.4 1.1 1.9 0.1 8.7 2023-24 IND 71 18 55.6 40.9 79.0 0.5 2.2 2.7 5.5 1.1 1.0 1.5 0.1 10.2 2024-25 IND 79 18 51.9 30.6 74.0 0.6 1.9 2.4 4.4 1.0 1.1 1.4 0.3 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.