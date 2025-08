La « classe moyenne » NBA pénalisée par le nouvel accord collectif ?

Alors que la « free agency » a encore été particulièrement calme et que les « free agents » protégés (Jonathan Kuminga, Cam Thomas, Josh Giddey, Quentin Grimes) n'ont toujours rien signé, tout le monde se demande à quel point le nouvel accord collectif a changé la façon dont les franchises NBA abordent l'intersaison…

Pour ESPN, Bobby Marks répond à quelques notions sur le sujet, alors qu'Adam Silver assure que la « free agency » n'est pas morte, même s'il avoue que l'accord collectif a été négocié pour faciliter les prolongations de contrat.

Une hausse des prolongations de 60%

« Le mécanisme de la convention collective était très clair : donner aux équipes un avantage pour drafter, former et conserver leurs joueurs. Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de ‘free agency', mais dans de nombreux cas, les joueurs choisissent de rester sur ces marchés. Je ne pense pas nécessairement que ce soit une mauvaise chose. »

En offrant aux équipes l'exclusivité pour négocier avec leurs « free agents » entre la fin des Finals et le début de la « free agency », et en augmentant la revalorisation salariale en cas de prolongation, de 120% à 140%, la NBA a entraîné une hausse des prolongations, et donc une baisse du nombre de joueurs effectivement « free agents ».

Ainsi, avec l'accord collectif de 2017, on comptait 8.3 prolongations de contrat signées par an par des joueurs arrivant à la fin de leurs contrats rookies, et 12.3 prolongations de contrat par des vétérans, c'est-à-dire qui avaient déjà paraphé au minimum deux contrats en NBA.

Avec l'accord collectif de 2023, le nombre de prolongations signées par des joueurs arrivés à la fin de leurs contrats rookies est passé à 9.7 par an, et le nombre de prolongations par des vétérans à 16.7 !

Globalement, cela fait donc une hausse de 60%, faisant passer le nombre de joueurs prolongés de 18 à 29 par an. Soit plus d'une dizaine de « free agents » en moins. Et comme il s'agit généralement des plus gros poissons, les franchises évitent désormais de dégager de la masse salariale ce qui, selon Draymond Green ou Austin Rivers, pénalise la « classe moyenne » de la Grande Ligue, soit les joueurs qui ne sont pas All-Stars.

Toujours plus d'argent… pour tout le monde ?

« Les données ne corroborent pas cette idée », répond Adam Silver. « Si vous regardez les joueurs les moins bien payés, les joueurs les mieux payés et le groupe intermédiaire que vous appelez la classe moyenne, on constate plutôt une légère augmentation par rapport à la situation de l'ancienne convention collective. »

Ancien président du syndicat des joueurs, CJ McCollum avait admis que le nouveau CBA n'était pas parfait, mais il est d'accord avec Adam Silver sur le fait que la « classe moyenne » de la NBA n'est pas à plaindre.

« Il existe une idée fausse selon laquelle les joueurs ne sont plus rémunérés comme avant. Ce n'est pas vrai. Les joueurs gagnent plus d'argent que jamais. Et la classe moyenne gagne plus d'argent que jamais. »

Parmi d'autres exemples, on peut citer Santi Aldama qui a prolongé pour 52.5 millions de dollars pour trois ans avec les Grizzlies, Duncan Robinson qui a paraphé un bail de 48 millions de dollars sur trois ans aux Pistons ou encore Nickeil Alexander-Walker qui a rejoint les Hawks pour 60.5 millions de dollars sur quatre ans.