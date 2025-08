Le retour de la LeBron 20, version « Pink Diamond » !

C'était le 7 février 2023. Avec un tir à mi-distance, LeBron James dépassait officiellement Kareem Abdul-Jabbar en devenant le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Un moment de légende réalisé… avec des LeBron 20 aux pieds, et ce coloris « Pink Diamond » qui est de retour aujourd'hui à disposition du grand public !

La tige entièrement rose est ici assortie d'un « Swoosh » gris d'un côté et aux contours gris de l'autre, avec la pointe de la virgule ressortant à l'arrière de la chaussure.

On retrouve également un XX en argent à la base des lacets. La signature du « King » apparaît sur la languette, avec un petit « XX » en plus, en référence au 20e modèle signature de la superstar des Lakers.

Avant le lancement de la LeBron 23, c'est donc le moment d'apprécier à nouveau cette LeBron 20 « Pink Diamond », disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.

Notre verdict de la LeBron 20

Nike se savait attendu pour la conception de cette 20e chaussure signature de la collection LeBron. La marque à la virgule a voulu marquer le coup en sortant cette fois un modèle plus bas qui se veut plus en phase avec le jeu rapide pratiqué actuellement en NBA. « Conçu et mis au point pour les spécifications de la prochaine génération », comme on peut le lire à l'intérieur de la languette de la chaussure droite. Tout est dit. Une version forcément plus légère donc, mais tout aussi performante.

Les capacités techniques du modèle sont à la hauteur. La semelle, finalement assez classique avec ses unités Zoom Air et sa mousse en cushlon, est bonifiée par la qualité de sa semelle extérieure. Le maintien et la stabilité ne donnent rien à redire, et les finitions sont à la hauteur d'un modèle censé marquer un peu plus l'immense carrière de LeBron James.

Si on devait se mouiller, on dirait que la LeBron 20 devrait connaître un bien plus grand succès commercial que la LeBron 19. C'est maintenant à LeBron James d'en assurer la meilleure promotion sur le terrain.